Darts-WM: Gereizter Littler legt sich nach Buhrufen mit Fans an

Julius Schamburg 29.12.2025 • 23:38 Uhr Starker Auftritt von Luke Littler. Das Duell mit Ex-Weltmeister Rob Cross hat einige merkwürdige Momente parat, die Littler im Anschluss erklärt.

Nach dem Spiel gestikulierte er aber wild in Richtung eines Teils der Fans, die ihn während des Matches mit Buhrufen provoziert hatten.

Darts-WM: Littler-Match mit skurrilen Momenten

Dabei begann der Abend für Littler entspannt bis heiter. Beim Walk-on-Song seines Gegners, „I don’t wanna wait“ von David Guetta, stand er neben der Bühne und sang prompt mit. Auch bei einigen Fangesängen im ersten Satz stimmte das 18 Jahre alte Wunderkind zwischen den Aufnahmen mit an. Littler blickte aber auch immer wieder ins Publikum, etwas schien den Ausnahmespieler zu beschäftigen.

„Gefühlt beschäftigt sich Littler gar nicht mit dem Spiel. Hart gesagt, wirkte er im ersten Satz teilweise gelangweilt“, merkte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem ersten Satz an.

SPORT1-Experte Robert Marijanovic meinte: „Der ist überall, nur nicht am Board irgendwie, also gedanklich. Der singt hier Rob-Cross-Fangesänge mit, schaut immer wieder in eine Ecke, hat sich da wohl mit irgendjemandem im Publikum angelegt. Und nebenbei gewinnt er drei Legs und den ersten Satz.“

Littler erklärt sich

Nach dem Spiel klärte Littler im SPORT1-Interview auf, was ihn während des Matches beschäftigt hatte. „Nach dem ersten Satz war das Publikum etwas gegen mich. Sie haben gepfiffen und gebuht“, sagte der Titelverteidiger: „Ich musste einfach weitermachen und versuchen, darüber hinwegzukommen.“

Warum sich die Stimmung gegen ihn wandte, konnte sich Littler nur mit der Erwartungshaltung des Publikums erklären: „Die Leute wollen ein langes Spiel sehen. Sie wollen wohl, dass der Außenseiter gewinnt und der Favorit ausscheidet.“

Darts-WM: Littler mit sarkastischer Botschaft an Fans

Im Sky-Interview auf der Bühne wandte er sich direkt an die Fans: „Ich möchte nur eins sagen: Ihr bezahlt für die Tickets und Ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke für mein Geld“, und legte sarkastisch nach: „Danke, dass ihr mich ausgebuht habt!“

Littlers Zoff mit den Fans war im Anschluss auch Thema auf der Pressekonferenz, bei der er sich zahlreichen Fragen dazu stellen musste - bis die PDC bei einer weiteren Frage zu dem Thema einschritt und die Pressekonferenz abrupt beendete.

In Satz zwei lag Littler mit 0:2 in den Legs zurück und hatte 65 Punkte Rest. Der Engländer stand schon am Oche, als Geräusche aus dem Publikum zu vernehmen waren. Also kehrte Littler kurzerhand um, ging zurück zu seinem Tisch und griff zur Wasserflasche. Ein weiterer kurioser Moment. Littler checkte anschließend über die Doppel-20 zum 1:2, der Satz ging aber verloren.

Littler setzt neue Bestmarke

Satz drei sicherte sich Littler mit 3:0 in den Legs. Dabei spielte der Weltranglistenerste 125,25 Punkte im Satzaverage, der bislang höchste Wert bei dieser WM. „Der dritte Satz war schon eine kleine Machtdemonstration“, stellte Marijanovic fest. Auch Satz vier schnappte sich Littler.

Im fünften Satz spielte Cross dann groß auf. Im Decider checkte die Nummer 17 der PDC Order of Merit 126 Punkte (Single-19, Triple-19, Bullseye) zum Satzgewinn.

Auch der sechste Satz ging in den Decider, diesmal mit dem besseren Ende für Littler. Cross hatte beim Stand von 2:1 in den Legs noch einen Satzdart, vergab diesen aber auf der Doppel-20, und Littler spielte mit dem 10-Darter das Break. Der Engländer ließ im Decider nichts mehr anbrennen und verwandelte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20.

„The Nuke“ spielte 106,58 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 42,9 seiner Würfe auf die Doppel. In der dritten Runde hatte Littler gegen Mensur Suljovic noch einen persönlichen WM-Rekord aufgestellt (107,09 Punkte). Dafür reichte es am Montagabend nicht ganz.

„Voltage“ kam auf 98,92 Punkte im Average und war auf die Doppel zu 40 Prozent erfolgreich.