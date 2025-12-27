Darts-WM: Suljovic reagiert auf erneuerten Betrugs-Vorwurf

Julius Schamburg , Johannes Vehren 27.12.2025 • 20:09 Uhr Joe Cullen nennt Mensur Suljovic im Rahmen der Darts-WM einen Betrüger. Auch Tage später sorgt das Verhalten des Österreichers noch für Zündstoff. Nun wehrt sich der Kult-Profi.

Sechs Tage sind vergangen und der Zoff bei der Darts-WM nimmt einfach kein Ende - Mensur Suljovic hat erneut auf die Betrugsvorwürfe von Joe Cullen reagiert und sich klar positioniert.

„Wir hatten keinen Kontakt mehr. Ich verstehe ihn vollkommen, wenn man verliert, dann darf man sich beschweren”, sagte Suljovic vor seinem Drittrundenduell mit Superstar Luke Littler (ab 22.40 Uhr LIVE auf SPORT1) im Pre-Match-Interview bei SPORT1.

Suljovic wehrt sich - Cullen „hat überreagiert“

Cullen sei „ein super-netter Kerl und ein guter Dart-Spieler“, stellte der Österreicher klar, teilte dann aber erneut in Richtung des Engländers aus: „Es ist nur ein Spiel, okay, eine Weltmeisterschaft, aber es geht nicht um Leben oder Tod. Er hat überreagiert. Ich habe ihn nicht einmal absichtlich provoziert. Das ist mein Spiel. Ich habe nicht seinetwegen langsamer gespielt.“

Auslöser für den Zoff war eine Wortmeldung von Cullen nach der Zweitrundenniederlage gegen Suljovic (1:3). „Wenn das Darts ist, will ich damit nichts zu tun haben!“, schrieb Cullen in einem Beitrag bei X kurz nach der Partie: „Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert – es ist BETRUG!"

Cullen spielte in der brisanten Wortmeldung auf das Verhalten von Suljovic während der Partie an. Der Österreicher hatte immer wieder aufreizend lange gejubelt und sich bei seinen Würfen viel Zeit gelassen. Einmal winkte er Cullen etwas abfällig hinterher.

Bemerkenswerte Szenen bei Darts-WM

Sogar der Caller der Partie, Kirk Bevins, mischte sich ein und wies Suljovic zurecht. Vor allem dann, wenn der Routinier nach einem Leggewinn seine Darts im Board stecken ließ, um sich jubelnd der Menge zuzuwenden.

Besonders bezeichnend eine Szene, als Cullen von der Bühne ging. Entgeistert blickte er auf den zelebrierenden Suljovic zurück. Als dieser dies bemerkte, machte er ein paar schnelle Schritte auf seinen Gegner zu - der daraufhin umgehend die Bühne verließ.

Suljovic reagiert auf Vorwürfe irritiert

Cullen erntete für seine Kommentare nach dem Spiel nicht gerade viel Sympathie. Auch Suljovic reagierte irritiert, als er nach dem Spiel auf die Vorwürfe des Engländers angesprochen wurde: „Mit was war er unzufrieden? Dass er verloren hat?“, fragte der Österreicher auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Er soll mir sagen, was ich falsch gemacht habe.“

Littler reagierte auf den Vorfall und stellte sich auf die Seite des Wieners. „Nein, das ist kein Betrug. So spielt er einfach, er spielt einfach langsam“, verteidigte der 18-Jährige den Stil des Österreichers.

Lobende Worte für Luke Littler vor WM-Showdown

Suljovic wiederum fand am Samstag lobende Worte für Littler: „Respekt an Littler. Wer mit 18 schon so klar denkt… Er ist der richtige Weltmeister. Er ist ein Top-Mann und ich wünsche ihm alles Gute. Das ist sportlich von ihm. Hass bringt gar nichts", sagte der 53-Jährige bei SPORT1.

Jüngst hatte Cullen dann im Streit mit Suljovic nachgelegt und nochmals klargestellt, dass er auch Tage nach dem Vorfall bei der Weltmeisterschaft das Verhalten des Österreichers als „Betrug“ ansehe. Nun folgte die neuerliche Reaktion von „The Gentle“.