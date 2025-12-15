Darts-WM: Emotionale Worte nach irrem Ausraster!

Cameron Menzies hat sich nach seinem Wutausbruch bei der Darts-WM zu Wort gemeldet und sich für sein Verhalten auf der Bühne entschuldigt.
Emotionale Worte nach irrem Ausraster
„Zunächst einmal möchte ich mich für das Geschehene entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe“, wird der Schotte nach seiner 2:3-Niederlage in Runde eins gegen den Engländer Charlie Manby in einer Mitteilung zitiert. „Das ist keine Entschuldigung, aber ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren und ich glaube, am Ende war es einfach zu viel für mich.“
Menzies sorgt für Eklat bei der Darts-WM
Menzies verlor unmittelbar nach seiner Niederlage auf der Bühne im Alexandra Palace die Fassung und schlug völlig frustriert dreimal gegen einen auf der Bühne platzierten Stehtisch. Seine Trinkflasche und Pfeile flogen bei der Aktion vom Tisch, das Publikum buhte den Schotten für seinen Wutausbruch aus. Seine Hand schlug sich der 36-Jährige dabei blutig.
Wie Menzies verriet, habe er in den vergangenen Tagen und Wochen keine einfache Zeit durchgemacht. „Es war keine leichte Zeit für mich, da mein Onkel Gary kürzlich verstorben ist. Ich habe ihn vier Tage vor seinem Tod gesehen und er hat mir mit seinem Blick gezeigt, wie sehr er mich schätzte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt“, wird Menzies zitiert.
„Hätte ich mein Spiel gegen Charlie gewonnen, wäre das Zweitrundenspiel auf den Tag der Beerdigung meines Onkels gefallen, was mich schwer belastet hätte.“
Menzies: „Das war falsch von mir“
Menzies zollte dennoch großen Respekt für die Leistung seines Gegners Charlie Manby, die er nicht kleinreden möchte. „Lasst es mich nochmal sagen, das ist keine Entschuldigung für mein Verhalten auf der Bühne. Das war falsch von mir, und ich möchte Charlie nichts wegnehmen. Er hat gut gespielt.“
Der Schotte stellte klar, dass dies nicht der Eindruck sein sollte, den die Leute von ihm haben. „Ja, ich kann emotional werden, aber nicht auf diese Art und Weise. Es war nicht richtig.“