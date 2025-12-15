Darts-WM: Eklat! Star schlägt sich Hände blutig

Johannes Vehren , Stefan Junold 15.12.2025 • 16:02 Uhr Charlie Manby zieht sensationell in die 2. Runde der Darts-WM ein. Das Juwel schmeißt Cameron Menzies aus dem Turnier, der nach dem Spiel wütend auf den Tisch einschlägt.

Was für ein Spiel! Charlie Manby und Cameron Menzies haben sich am Montagnachmittag eine dramatische Erstrundenpartie bei der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar live auf SPORT1) geliefert. Am Ende sorgte Debütant Manby für die nächste große Überraschung und gewann mit 3:2 in Sätzen. Menzies reagierte hingegen wütend auf sein Ausscheiden.

Der Schotte schaffte es im vierten Leg des fünften Satzes mehrmals nicht, auf 2:2 in Legs zu stellen. Bevor der 20 Jahre alte Manby schließlich seinen siebten Matchdart traf, schlug Menzies bereits einmal von oben auf den Tisch. Danach konnte er seine Wut nicht mehr zurückhalten.

Darts-WM: Menzies rastet aus

Menzies ging zu seinem Tisch, auf dem sein Wasser und seine Pfeile lagen, und schlug dreimal heftig von unten dagegen. Die Sachen flogen vom Tisch, der beinahe umkippte. Der Schotte verlor komplett die Nerven.

„Schau dir das mal an! Er faustet hier den Tisch weg. Was war da mit Menzies los? Er dreht komplett durch“, reagierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. SPORT1-Experte Robert Marijanovic war ebenfalls schockiert: „Das habe ich noch nie gesehen, das wird Konsequenzen von sich tragen.“

Menzies schlägt sich seine Hände blutig

Das Publikum buhte Menzies lautstark aus. Kurz darauf wurde ihm bewusst, was er getan hatte, und entschuldigte sich noch auf der Bühne mit Gesten bei allen Beteiligten. Danach schlug Menzies seine blutenden Hände über seinem Kopf zusammen.

„Was mir leidtut, dass Manbys erster WM-Sieg so einen faden Beigeschmack bekommt. Bei aller Liebe, Cameron ist ein wahnsinnig netter Mensch und wahnsinnig netter Kerl, aber so kannst du nicht die Nerven verlieren. Das geht nicht und es ist das erste Mal, dass ich es bei ihm auf so einer aggressiven Art sehe“, kritisierte SPORT1-Experte Philip Brzezinski nach dem Spiel.

Manby wurde auf der anschließenden Pressekonferenz auf den Eklat angesprochen, aber er wollte nicht viel dazu sagen: „Ich mache mein eigenes Ding. Dazu kann ich nicht viel sagen. Es ist, wie es ist.“

Menzies bricht emotional auf der Bühne zusammen