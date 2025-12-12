Darts-WM: Merk wünscht sich Duell mit "Legende"

Stefan Junold 12.12.2025 • 13:34 Uhr Arno Merk besteht die erste Prüfung bei der Darts-WM mit Bravour. In Runde zwei könnte ihm eine spezielle Begegnung bevorstehen.

Arno Merk hofft in der zweiten Runde der Darts-WM 2026 auf ein Duell mit Peter Wright. „Ich kann es kaum erwarten. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich gerne gegen Peter spielen“, verriet der deutsche Überraschungssieger des ersten Tages auf der Pressekonferenz nach seinem 3:1-Erfolg gegen Kim Huybrechts.

„Er ist eine Legende. Er wird von den Fans geliebt. Er ist zweimaliger Weltmeister. Es wäre ein sehr spezielles Match für mich“, erklärte der Ally-Pally-Debütant seinen Wunsch.

Dass Merk mit einem weiteren Sieg dazu beitragen könnte, das Karriereende von „Snakebite“ schneller herbeizuführen, macht ihm dabei wenig Sorgen, wie er auf eine entsprechende Frage deutlich machte: „Ich mag ihn, ich respektiere ihn, aber wenn ich auf der Bühne bin, will ich gewinnen.“

Wright zum Auftakt gegen van Leuven

Ob Wright überhaupt sein nächster Gegner wird, klärt sich am kommenden Montagnachmittag. Der Schotte, der seit ein paar Jahren schwankende Leistungen zeigt und in der Weltrangliste immer weiter abrutscht - vor der WM wird er an Position 30 geführt -, bekommt es in seinem Auftaktmatch mit der Niederländerin Noa-Lynn van Leuven zu tun.

Bis Merk zum zweiten Mal ans WM-Oche darf, dauert es ohnehin noch. Sein Spiel in der Runde der letzten 64 ist für den 23. Dezember angesetzt.

Am Sonntag reist der 33-Jährige mit seinem Anhang zurück in die Heimat. „Dort werde ich wahrscheinlich Tausende Umarmungen abbekommen und genießen dürfen. Dann gilt es, wieder nur den Fokus auf das nächste Spiel zu setzen“, denkt Merk schon an seine mögliche Wunschpartie gegen Legende Wright.