Darts-WM: Presse feiert Clemens! "Es gab keinen Hinweis auf das bevorstehende Drama"

Niklas Senger 29.12.2025 • 09:59 Uhr Gabriel Clemens verpasst bei der Darts-WM eine sensationelle Aufholjagd gegen WM-Favorit Luke Humphries. Die Leistung des Deutschen stößt auch international auf Anerkennung.

Gabriel Clemens stand mit dem Rücken zur Wand, ihm drohte beim Stand von 0:3 nach Sätzen eine deutliche Niederlage bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1). Doch gegen Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt, setzt der „German Giant“ zu einer furiosen Aufholjagd an und verpasst den entscheidenden siebten Satz haarscharf.

Nachdem Clemens in den vergangenen zwei Jahren nicht an die Leistungen anknüpfen konnte, die ihn 2023 ins WM-Halbfinale geführt hatten, zeigte sich auch die internationale Presse erstaunt von der Widerstandsfähigkeit der ehemaligen deutschen Nummer eins.

SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen zum Clemens-Spektakel im Überblick:

ENGLAND

The Sun: „Am Sonntagabend überstand der Weltranglistenzweiter Luke Humphries einen großen Schreck und besiegte Gabriel Clemens mit 4:2.“

„Giant sorgt für massive Wende. Nachdem Luke Humphries den vorherigen Satz für sich entschieden hatte, schien dies Gabriel Clemens zu beflügeln. Er gewann den folgenden Satz wie ein Besessener. Plötzlich begann Cool Hand unter seinem Kragen zu schwitzen.“

BBC: „Humphries übersteht einen Schreck und zieht mit van Gerwen weiter.“

The Guardian: „Humphries wird vom „Winterschlafmann“ Clemens einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Am Sonntag, in einem Raum voller jubelnder deutscher Pauschaltouristen, watschelte er zurück auf diese Bühne und entfesselte die pure Magie, zu der er schon immer fähig war."

Clemens erzielt „mühelos 180 nach 180″

The Independent: „Der Champion von 2024 wurde nach einer beeindruckenden Aufholjagd von Gabriel Clemens beinahe in einen entscheidenden Satz gezwungen.“

Sky Sports: „Das Drama wollte einfach nicht aufhören, und als Clemens mühelos 180 nach 180 erzielte, gab er sich selbst die Chance, das Spiel in einen entscheidenden Satz zu bringen, verfehlte jedoch drei Satzdarts auf Tops, D10 und dann D5, um das Leg zu gewinnen, während Humphries Nerven aus Stahl zeigte und D13 traf.“

Oche180: „Humphries gräbt tief, um eine große Überraschung bei der WM zu verhindern.“

Press Association (via ESPN): „Es gab keinen Hinweis auf das bevorstehende Drama, denn Humphries kämpfte sich mühelos durch die ersten beiden Sätze und holte dann einen knappen dritten Satz.

Er feierte den Sieg mit einem riesigen Erleichterungsbrüllen, sodass Clemens – der einen Average von 101,49 erzielte – darüber nachdenken musste, was hätte sein können."

Belgien

Het Nieuwsblad: „Der Deutsche riecht Blut.“

Sporza: „Zusammen mit Littler ist er der Topfavorit auf den Gesamtsieg, aber in Runde drei der Dart-Weltmeisterschaft lief es für Luke Humphries nicht ganz so rund. Die roten Wangen des Briten nach dem Spiel sprachen Bände: Er hatte einen schwierigen Moment gegen den „deutschen Riesen” Gabriel Clemens überstanden."

Niederlande