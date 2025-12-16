Darts-WM: Price feiert souveränen Sieg - "Früher habe ich den Ally Pally gehasst"

Felix Kunkel 16.12.2025 • 23:31 Uhr Gerwyn Price hat bei seinem WM-Auftakt wenig Mühe. Der Iceman gibt nur zwei Legs ab und freut sich über den Support des Publikums.

Gerwyn Price hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ohne große Mühe gewonnen. Der Waliser wurde im Duell mit Adam Gawlas seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den Tschechen deutlich mit 3:0 in Sätzen.

„Ich habe mich auf das Turnier gefreut. Früher habe ich den Ally Pally gehasst“, erklärte Price bei SPORT1, nachdem ihn das Publikum während der Partie lautstark unterstützt hatte.

Darts-WM: Price freut sich über ungewohnte Unterstützung

In der Vergangenheit war das Publikum oft nicht auf der Seite des 40-Jährigen gewesen. Nun sagte er: „Es hilft auf jeden Fall, Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich hoffe, dass die Unterstützung anhält.“

Von Gawlas, der einen Drei-Dart-Average von 79 Punkten spielte, kam nicht viel Gegenwehr. Sowohl im ersten als auch im letzten Satz gelang dem Außenseiter bei seiner zweiten WM-Teilnahme kein Leggewinn.

Price dreht nach Rückstand wieder auf

Zwischenzeitlich führte er im zweiten Durchgang plötzlich mit 2:0 - doch Price drehte dann wieder auf.

In 15, 13 und nochmal 15 Darts inklusive Shanghai-Finish holte sich der Iceman drei Legs in Folge zum Satzgewinn. Am Ende stand beim Weltranglistenneunten ein Schnitt von 96,44 Punkten pro Aufnahme.