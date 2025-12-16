Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts-WM
Darts-WM
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
VIDEOS
ERGEBNISSE
RANGLISTE
Darts-WM>

Darts-WM: Price feiert souveränen Sieg - "Früher habe ich den Ally Pally gehasst"

Price feiert souveränen Sieg

Gerwyn Price hat bei seinem WM-Auftakt wenig Mühe. Der Iceman gibt nur zwei Legs ab und freut sich über den Support des Publikums.
Gerwyn Price schlägt Adam Gawlas locker mit 3:0 - und offenbart doch anschließend im SPORT1-Interview seine Furch vor den englischen Fans.
Felix Kunkel
Gerwyn Price hat bei seinem WM-Auftakt wenig Mühe. Der Iceman gibt nur zwei Legs ab und freut sich über den Support des Publikums.

Gerwyn Price hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ohne große Mühe gewonnen. Der Waliser wurde im Duell mit Adam Gawlas seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den Tschechen deutlich mit 3:0 in Sätzen.

„Ich habe mich auf das Turnier gefreut. Früher habe ich den Ally Pally gehasst“, erklärte Price bei SPORT1, nachdem ihn das Publikum während der Partie lautstark unterstützt hatte.

Darts-WM: Price freut sich über ungewohnte Unterstützung

In der Vergangenheit war das Publikum oft nicht auf der Seite des 40-Jährigen gewesen. Nun sagte er: „Es hilft auf jeden Fall, Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich hoffe, dass die Unterstützung anhält.“

Von Gawlas, der einen Drei-Dart-Average von 79 Punkten spielte, kam nicht viel Gegenwehr. Sowohl im ersten als auch im letzten Satz gelang dem Außenseiter bei seiner zweiten WM-Teilnahme kein Leggewinn.

Price dreht nach Rückstand wieder auf

Zwischenzeitlich führte er im zweiten Durchgang plötzlich mit 2:0 - doch Price drehte dann wieder auf.

In 15, 13 und nochmal 15 Darts inklusive Shanghai-Finish holte sich der Iceman drei Legs in Folge zum Satzgewinn. Am Ende stand beim Weltranglistenneunten ein Schnitt von 96,44 Punkten pro Aufnahme.

In der zweiten Runde trifft Price nun auf den Niederländer Wesley Plaisier, der Lukas Wenig zum Auftakt mit 3:1 besiegt hatte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite