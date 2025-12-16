Darts-WM: Price feiert souveränen Sieg - "Früher habe ich den Ally Pally gehasst"

Gerwyn Price hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ohne große Mühe gewonnen. Der Waliser wurde im Duell mit Adam Gawlas seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den Tschechen deutlich mit 3:0 in Sätzen.
Price feiert souveränen Sieg
„Ich habe mich auf das Turnier gefreut. Früher habe ich den Ally Pally gehasst“, erklärte Price bei SPORT1, nachdem ihn das Publikum während der Partie lautstark unterstützt hatte.
Darts-WM: Price freut sich über ungewohnte Unterstützung
In der Vergangenheit war das Publikum oft nicht auf der Seite des 40-Jährigen gewesen. Nun sagte er: „Es hilft auf jeden Fall, Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich hoffe, dass die Unterstützung anhält.“
Von Gawlas, der einen Drei-Dart-Average von 79 Punkten spielte, kam nicht viel Gegenwehr. Sowohl im ersten als auch im letzten Satz gelang dem Außenseiter bei seiner zweiten WM-Teilnahme kein Leggewinn.
Price dreht nach Rückstand wieder auf
Zwischenzeitlich führte er im zweiten Durchgang plötzlich mit 2:0 - doch Price drehte dann wieder auf.
In 15, 13 und nochmal 15 Darts inklusive Shanghai-Finish holte sich der Iceman drei Legs in Folge zum Satzgewinn. Am Ende stand beim Weltranglistenneunten ein Schnitt von 96,44 Punkten pro Aufnahme.
In der zweiten Runde trifft Price nun auf den Niederländer Wesley Plaisier, der Lukas Wenig zum Auftakt mit 3:1 besiegt hatte.