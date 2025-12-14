Darts-WM: Lukas Wenig scheitert bei seinem Debüt

Julius Schamburg 14.12.2025 • 21:12 Uhr Lukas Wenig scheitert bei seinem WM-Debüt. Mit Blick auf seine Tourcard ist die Niederlage für den Deutschen besonders bitter. Im SPORT1-Interview erklärt der Marburger, wie es um seine Nerven stand.

Bitteres Ally-Pally-Debüt von Lukas Wenig! Der Marburger hat sein Erstrundenmatch bei der Darts-WM 2026 gegen den Niederländer Wesley Plaisier mit 1:3 in Sätzen verloren.

„Man wusste vorher, wie es sein kann. Es ist jetzt halt so. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber ich weiß auf jeden Fall, wofür ich mir nächstes Jahr wieder den Hintern aufreißen werden, um meine Chance da oben nochmal zu bekommen und es dann einfach besser zu machen“, sagte Wenig bei SPORT1.

Wenig erklärt: „Ich war wahnsinnig nervös“

Wenig erwischte keinen guten Start, verlor die ersten drei Legs und musste den ersten Satz abgeben. „Im ersten Satz war ich wahnsinnig nervös. Da waren die Darts wirklich weit weg. Ich konnte die Nervosität nicht wirklich kontrollieren", erklärte Wenig.

Danach habe er zwar den Fokus besser gefunden, „aber es hat auch manchmal das Quäntchen Glück gefehlt.“ Den Druck den Plaisier erzeugt habe, sei phasenweise „too much“ gewesen. Außerdem musste Wenig anerkennen: „Wesley hat es punktuell auch einfach wahnsinnig gut gemacht."

Darts-WM: Wenig gegen Plaisier ausgeschieden

Mit einer 180 kehrte der Deutsche aus der Satzpause zurück und brachte seinen Anwurf souverän ins Ziel. Über die Doppel-20 sicherte sich Wenig das Break zum 2:0. Plaisier glich zwar noch zum 2:2 aus, aber Wenig sicherte sich den Satz im Decider. „Es war eine schwierige Geburt. Beide machen viele Fehler“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic nach dem zweiten Satz.

Im dritten Satz sicherte er sich zunächst das Break zum 2:1 in Legs. Der 31-Jährige checkte 91 Punkte über Bullseye, Single-1 und Doppel-20. Wenig verlor aber die nächsten beiden Legs und damit auch den Satz. Den vierten Satz verlor Wenig mit 1:3 in Legs. Plaisier verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-9.

„Luu“ spielte 88,62 Punkte im Drei-Dart-Average, bei „The Rocket“ waren es 92,65 Punkte. Der Deutsche traf 42,9 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Plaisier war zu 55 Prozent erfolgreich.

Lukas Wenig bangt um seine Tourcard

Für Wenig war die Niederlage mit Blick auf die Weltrangliste und den Erhalt seiner Tourcard besonders bitter. Nur die besten 64 Spieler der PDC Order of Merit behalten ihre Spielberechtigung.

Vor dem Turnier lag Wenig im Ranking auf Platz 64. Alleine durch die Teilnahme konnte sich der Deutsche im Live-Ranking vorerst um zwei Plätze verbessern. Da aber andere Spieler noch an Wenig vorbeiziehen könnten, droht der Marburger seine Tourcard zu verlieren.

Im November erreichte Wenig beim Grand Slam of Darts sensationell das Viertelfinale. Er war nach Michael Unterbuchner erst der zweite Deutsche in der Geschichte des Turniers, dem das gelang. Am Sonntagabend folgte dann die bittere Auftaktniederlage bei der Darts-WM.

Acht deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM 2026

In der zweiten Runde trifft Plaisier auf den an Position neun gesetzten Waliser Gerwyn Price oder Adam Gawlas aus Tschechien.

Die Ergebnisse der Abendsession:

Lukas Wenig (Marburg) - Wesley Plaisier (Niederlande) 1:3

Dimitri Van den Bergh (Belgien/Nr. 23) - Darren Beveridge (Schottland)

Stephen Bunting (England/Nr. 4) - Sebastian Bialecki (Polen)