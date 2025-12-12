Darts-WM: Prominenter Besuch im Ally Pally!

SPORT1 12.12.2025 • 14:40 Uhr Arno Merk sorgt an Tag eins der Darts-WM für einen Coup und zieht in die zweite Runde ein. Auch zwei Serienstars sind live dabei.

Tag eins bei der Darts-Weltmeisterschaft in London hatte bereits einige Highlights zu bieten, allen voran der Triumph des deutschen Debütanten Arno Merk gegen den Belgier Kim Huybrechts.

Die Atmosphäre im Ally Pally? Wie immer legendär! Davon konnte sich auch ein Schauspieler-Duo überzeugen: Jason Sudeikis und Brendan Hunt, die sich unter das feiernde Volk mischten.

US-Fernsehstars im Darts-Fieber

Die beiden „Ted Lasso“-Stars ließen sich von der Party-Stimmung mitreißen, was vor allem Sudeikis, Hauptdarsteller der US-Comedyserie, sichtlich genoss und Merks Galavorstellung verfolgte.

Das Duo verbrachte in diesem Jahr viel Zeit in England, nachdem die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Serie begonnen hatten, in der Lasso ein Frauenteam trainiert.