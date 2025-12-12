Darts-WM: Prominenter Besuch im Ally Pally!

Tag eins bei der Darts-Weltmeisterschaft in London hatte bereits einige Highlights zu bieten, allen voran der Triumph des deutschen Debütanten Arno Merk gegen den Belgier Kim Huybrechts.
Prominenter Besuch im Ally Pally
Arno Merk sorgt an Tag eins der Darts-WM für einen Coup und zieht in die zweite Runde ein. Auch zwei Serienstars sind live dabei.
Die Atmosphäre im Ally Pally? Wie immer legendär! Davon konnte sich auch ein Schauspieler-Duo überzeugen: Jason Sudeikis und Brendan Hunt, die sich unter das feiernde Volk mischten.
US-Fernsehstars im Darts-Fieber
Die beiden „Ted Lasso“-Stars ließen sich von der Party-Stimmung mitreißen, was vor allem Sudeikis, Hauptdarsteller der US-Comedyserie, sichtlich genoss und Merks Galavorstellung verfolgte.
Das Duo verbrachte in diesem Jahr viel Zeit in England, nachdem die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Serie begonnen hatten, in der Lasso ein Frauenteam trainiert.
Die Dreharbeiten starteten im Juli 2025 in Kansas City, der Heimat von „Ted Lasso“-Darsteller Sudeikis, aber auch in London wurde lange gedreht. 2026 wird die vierte Staffel bei Apple TV+ zu sehen sein.