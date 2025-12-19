Darts-WM: Showman Leonard Gates siegt nach Fünf-Satz-Thriller

Moritz Pleßmann 19.12.2025 • 17:06 Uhr Leonard Gates zieht in die zweite Runde der Darts-WM ein. Der US-Amerikaner liefert vor seinem Match eine Show ab und begeistert die Fans.

Gegen den Nordiren Mickey Mansell setzte sich der „Soulger“ nach einem echten Krimi mit 3:2 in Sätzen durch. Eine große Show lieferte der US-Amerikaner schon beim Walk-On, als er sich tanzend und mit einer Skibrille bekleidet auf die Bühne bewegte.

Der 55-Jährige hat noch nie ein Erstrundenmatch bei einer WM verloren. Es ist bereits seine dritte Teilnahme beim größten Turnier des Jahres. Fühlt er sich im Ally Pally also besonders wohl? „Ja, auf jeden Fall“, sagte er im Interview mit SPORT1 nach der Partie. „Aber mein Ziel ist es, die zweite Runde zu überstehen, um zu sehen, wie weit ich im Turnier kommen kann.“

Darts-WM: Kurioses Leg zwischen Gates und Mansell

In einer zwischenzeitlich sehr zerfahrenen Partie machte Gates mit dem vierten Matchdart den Sieg klar. „Das ist auch eine kleine Sensation“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Kurios wurde es im ersten Leg des vierten Satzes. Mansell und Gates spielten das bis dato schlechteste Leg des Turniers. Der Nordire checkte erst nach 33 (!) Darts zum Leggewinn.

Am Ende spielt Gates einen Drei-Dart-Average von 87,05 Punkten, sein Gegner 83 Punkte. Auf den Doppeln war Gates mit einer Quote von 27,8 Prozent zwar schwächer als Mansell (42,9 Prozent), erspielte sich aber deutlich mehr Möglichkeiten (36 vs. 21).

Gates trifft nun entweder auf den Engländer Nathan Aspinall oder Lourence Ilagan von den Philippinen. Ob der US-Amerikaner einen Favoriten hat? „Im Moment spielt das keine Rolle. Ich bin bereit für das Spiel“, sagte er.

Darts-WM: Favoriten geben sich keine Blöße

Die ersten beiden Partien der Nachmittagssession boten keine großen Überraschungen. Der Niederländer Kevin Doets bezwang in der ersten Partie Matthew Dennant aus England mit 3:1 in Sätzen und trifft nun auf Sensationssieger David Munyua aus Kenia.