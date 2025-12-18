Sensation bei der Darts-WM! Underdog aus Kenia gewinnt völlig verrückten Thriller

Julius Schamburg 18.12.2025 • 17:34 Uhr David Munyua sorgt bei der Darts-WM für eine riesige Sensation. Der WM-Debütant aus Kenia landet einen nicht für möglich gehaltenen Sieg.

Was für ein Match - was für eine Sensation! Der Kenianer David Munyua bei der Darts-WM 2026 in einem denkwürdigen Erstrundenmatch den Belgier Mike De Decker bezwungen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

In einer völlig verrückten Partie begeisterte Munyua die Fans, zeigte unglaublichen Kampfeswillen und machte schließlich die große Sensation perfekt! „Das ist der beste Moment meines Lebens“, freute sich Munyua im Interview bei SPORT1. „Das Publikum ist verrückt“, war der Kenianer von der Atmosphäre im Londoner Alexandra Palace begeistert.

Darts-WM: Nummer 18 der Welt an Außenseiter gescheitert

De Decker, die Nummer 18 der PDC Order of Merit, hinkte den eigenen Erwartungen hinterher und scheiterte an seinen Nerven. „Dieses Match wird bei ihm noch lange nachhängen“, sagte Experte Philip Brzezinski bei SPORT1.

Außenseiter Munyua lag bereits mit 0:2 in Sätzen zurück, gewann aber die Sätze drei und vier im Decider.

Im entscheidenden Satz sah es zunächst so aus, als würde De Decker davonziehen. Im ersten Leg warf der Belgier sieben perfekte Darts und holte sich auch die 1:0-Führung. Doch dann spielte Munyua groß auf, gewann drei Legs in Folge und damit auch das Match.

Kommentatoren sind begeistert: „Das ist episch!“

„Das ist historisch! Das ist episch! Das ist unfassbar und in gewisser Weise auch fantastisch! Das ist die Story des Darts-Jahres. David Munyua, gekommen um zu bleiben“, schrie Kommentator Basti Schwele in sein Mikrofon.

Dabei verrechnete sich Munyua sich auch noch. Im letzten Leg des dritten Satzes hatte der Kenianer 135 Punkte Rest. Bei seiner Aufnahme scorte er 125 Punkte (Bullseye, Single-Bull, Bullseye) und stellte sich zehn Punkte Rest. „Why Not“ konnte es nicht fassen und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen.

WM-Debütant Munyua verzückt die Fans

Weil De Decker aber noch nicht im Finishbereich war, kam Munyua wieder an die Reihe. Auf der Doppel-5 checkte er mit dem ersten Dart und bejubelte anschließend den ersten kenianischen Satzgewinn im Ally Pally jemals. Auch die Fans brachen in Ekstase aus.

Beflügelt von der eigenen Leistung und getragen von den Fans wurde Munyua immer stärker und gewann schließlich auch das Match. Der WM-Debütant spielte dabei 80,78 Punkte im Drei-Dart-Average. De Decker war mit 83,83 sogar leicht besser, verlor aber dennoch.