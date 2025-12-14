Darts-WM: So geht Bunting mit Hassnachrichten um

SPORT1 14.12.2025 • 18:46 Uhr Stephen Bunting musste in der Vergangenheit häufig Hassnachrichten ertragen. Der Engländer verrät, wie er damit umgeht.

Darts-Star Stephen Bunting hat erklärt, wie er mit Hassnachrichten im Netz umgeht.

„Mein Management und meine Familie haben Zugriff auf meine Social-Media-Kanäle und können solche Kommentare löschen, bevor ich sie überhaupt sehe“, erklärte er im SPORT1-Interview vor Beginn der Darts-WM 2026.

„Ich bleibe immer positiv. Selbst wenn es 20 schlechte Kommentare gibt, gibt es hunderttausende positive – und auf die konzentriere ich mich“, führte „The Bullet“ aus.

Die aktuelle Nummer vier der Welt hatte nach seinem Aus beim World Grand Prix im Oktober Hassnachrichten geteilt, die er in den sozialen Medien erhalten hatte. „Das ist wirklich nicht schön“, sagte er zu Leuten, die ihm die „schlimmsten Sachen“ wünschen.

Darts-WM: Bunting und das Ziel Titel

Mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft setzte sich der 40-Jährige ein klares Ziel: „Ich würde gerne einen Weltmeistertitel gewinnen. Ich glaube weiterhin daran und denke, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann also warum nicht dieses Jahr?“