Darts-WM: So viele Tickets gingen nach Deutschland

Bei der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar LIVE auf SPORT1) können die deutschen Spieler traditionell auf eine große Unterstützung aus der Heimat zählen. Auch in diesem Jahr pilgern wieder Tausende Fans aus der Bundesrepublik in den legendären Alexandra Palace nach London.
Deutsche Fans erobern den Ally Pally
Wie die PDC SPORT1 bestätigt hat, wurden für die Sessions vom 27. bis 30. Dezember jeweils mindestens 750 Tickets nach Deutschland verkauft. Besonders stark vertreten sind die deutschen Zuschauer in den Abendsessions am 28. und 29. Dezember, denen jeweils rund 1.000 Fans aus Deutschland beiwohnen werden.
Pro Session finden etwa 3.000 Zuschauer in der Kult-Spielstätte Platz. Damit stammt an den genannten Terminen teilweise rund ein Drittel des Publikums aus Deutschland.
Darts-WM: 15.000 Tickets nach Deutschland verkauft
Insgesamt wurden laut der PDC rund 15.000 Eintrittskarten für die Darts-WM 2026 nach Deutschland verkauft.
Ab der kommenden WM-Ausgabe wird das Turnier in die Great Hall des Alexandra Palace umziehen. Pro Session werden dann über 5.000 Fans Platz finden. Durch den Umzug steigt die Gesamtzuschauerzahl der WM um über 70.000 auf 180.000 Zuschauer.