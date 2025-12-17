Darts-WM: So viele Tickets gingen nach Deutschland

SPORT1 17.12.2025 • 10:03 Uhr Bei der Darts-WM 2026 sind wieder viele deutsche Fans vor Ort in London. Bei bestimmten Sessions machen sie sogar rund ein Drittel des Publikums aus.

Bei der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar LIVE auf SPORT1) können die deutschen Spieler traditionell auf eine große Unterstützung aus der Heimat zählen. Auch in diesem Jahr pilgern wieder Tausende Fans aus der Bundesrepublik in den legendären Alexandra Palace nach London.

Wie die PDC SPORT1 bestätigt hat, wurden für die Sessions vom 27. bis 30. Dezember jeweils mindestens 750 Tickets nach Deutschland verkauft. Besonders stark vertreten sind die deutschen Zuschauer in den Abendsessions am 28. und 29. Dezember, denen jeweils rund 1.000 Fans aus Deutschland beiwohnen werden.

Pro Session finden etwa 3.000 Zuschauer in der Kult-Spielstätte Platz. Damit stammt an den genannten Terminen teilweise rund ein Drittel des Publikums aus Deutschland.

Darts-WM: 15.000 Tickets nach Deutschland verkauft

Insgesamt wurden laut der PDC rund 15.000 Eintrittskarten für die Darts-WM 2026 nach Deutschland verkauft.