Darts-WM: Bitteres WM-Aus für Schindler

Martin Schindler scheitert bei der Darts-WM in der 3. Runde. Gegen Ryan Searle kann die deutsche Nummer eins keinen einzigen Satz gewinnen.

Martin Schindler ist bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ausgeschieden! Die deutsche Nummer eins hat sein Drittrundenmatch gegen Ryan Searle innerhalb von 23 Minuten mit 0:4 in Sätzen verloren.

Schindler spielte nur einen Average von 89,89 Punkten gepaart mit einer Checkoutquote von 13,3 Prozent. Der Engländer kam letztlich im Durchschnitt auf 102,29 Zähler pro Aufnahme und erreichte eine Doppelquote von 48 Prozent.

Darts-WM: Searle spielt groß auf

Schindler erlebte einen nervösen Beginn, denn trotz seiner Scoringpower hatte er erhebliche Probleme auf die Doppelfelder. So warf er alleine im ersten Satz achtmal am Doppel vorbei (1/9). Searle war zwar zunächst nur geringfügig besser (3/10), aber dies reichte aus, um mit 1:0 in Führung zu gehen.

Im zweiten Satz wurde das Scoring von der deutschen Nummer eins schlechter. Er konnte sich insgesamt nur vier Versuche auf die Doppel erspielen und traf eins davon. Searle war in dieser Phase der Partie kaltschnäuziger: Nach einem starken 151er-Highfinish checkte er mit dem ersten Setdart auf die Doppel-20 zur 2:0-Führung.

WM-Überraschung wartet jetzt auf „Heavy Metal“

Der Engländer wurde daraufhin noch gnadenloser und spielte im dritten Satz eine 100 Prozent Checkoutquote. Er hatte ein richtig gutes Gefühl auf der Bühne, weshalb es ihm unter anderem gelang, 100 Punkte Rest mit einer einfachen 20 und zweimal einer Doppel-20 zu checken.

In diesem Satz spielte Heavy Metal einen Average von 104,86 Punkten und war damit rund 20 Zähler besser als Schindler. Der vierte Satz war dann ähnlich deutlich, denn auch diesen verlor der Deutsche mit 0:3 in Legs. Searle zog damit ohne Probleme ins Achtelfinale ein und trifft dort auf die WM-Überraschung James Hurrell.

