Darts-WM: Super-Comeback im Ally Pally

Johannes Behm 23.12.2025 • 15:28 Uhr Super-Comeback von Ryan Meikle. „The Barber“ gibt nach einem deutlichen Rückstand nicht auf und darf am Ende jubeln.

Ryan Meikle steht nach einem furiosen Comeback zum ersten Mal in seiner Karriere in der dritten Runde der Darts-WM! Der Engländer gewann nach 0:2-Rückstand drei Sätze in Folge gegen den Neuseeländer Jonny Tata (3:2).

Beide spielten mit einem Drei-Dart-Average von jeweils circa 86 nicht ihr A-Game. Tata hatte allerdings noch stark angefangen, ehe er nach dem zweiten Satz zunehmend abbaute. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Bei „The Barber“ lief es genau andersherum, sodass er am Ende - trotz einer ausbaufähigen Leistung - erleichtert über den Einzug in die dritte Runde jubeln konnte.

Darts-WM: „The Barber“ macht es wie Darts-Sensation Munyua

Nach zwei vergebenen Match-Darts von Meikle im fünften Satz hatte Tata drei Möglichkeiten, um zum 2:2 in Legs auszugleichen, vergab allerdings allesamt. „The Barber“ ließ noch zwei weitere Versuche liegen und verwandelte dann seinen fünften Versuch zum Matchgewinn.