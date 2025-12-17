Darts-WM: "Tiefpunkt für Legende" - Medien von van Barneveld entsetzt

Tobias Wiltschek 17.12.2025 • 23:25 Uhr Raymond van Barneveld muss bei der Darts-WM eine bittere Niederlage gegen einen Außenseiter hinnehmen und sorgt in der internationalen Medienlandschaft für einen Aufschrei.

Diese Niederlage war eine Demütigung! Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (viermal BDO, einmal PDC) verlor bei der Darts-WM bereits in Runde eins gegen den Schweizer Underdog Stefan Bellmont mit 0:3 nach Sätzen.

Während Bellmont als erster Schweizer ein WM-Spiel gewann, könnte der Auftritt des 58-jährigen Van Barneveld schon der letzte gewesen sein.

Das frühe Aus der Darts-Legende gegen den Underdog rief ein breites internationales Medien-Echo hervor (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

SPORT1 hat die Pressestimmen gesammelt.

Niederlande

De Telegraaf: „Debakel für Raymond van Barneveld! Bellmont nutzt seinen vierten Matchdart. Van Barneveld gewinnt in diesem Spiel nur zwei Legs.“

AD: „Enttäuschung für Raymond van Barneveld: Der fünfmalige Weltmeister ist chancenlos in der ersten Runde ausgeschieden. Bei seiner 33. Weltmeisterschaft gewann Barney gegen die Nummer 111 der Welt keinen einzigen Satz und schied desillusioniert mit 0:3 aus.“

Nu.nl: „Van Barneveld wird nach der schmerzhaften Niederlage nachdenken. Ein schmerzhaftes Aus für den Niederländer, der zwar besser punktete als der Schweizer, aber vor allem beim Finish versagte.“

sportsnieuws.nl: „Die Darts-WM ist für Raymond van Barneveld schon wieder vorbei. Der legendäre Dartspieler hat in der ersten Runde gegen den Schweizer Stefan Bellmont wenig zustande gebracht und ist mit 0:3 deutlich untergegangen.“

Belgien

Het Laatse Nieuws: „Ein schmerzhafter Abgang für Van Barneveld und seine Barney Army.“

Schweiz

Blick: „Legende deklassiert! Bellmont schafft Sensation bei der Darts-WM. Stefan Bellmont hat bei der Darts-WM in London Sportgeschichte geschrieben. Er bezwingt Raymond van Barneveld und zieht als erster Schweizer überhaupt in die 2. Runde ein.“

Tagesanzeiger: „Überraschung! Schweizer besiegt bei der Darts-WM einen fünffachen Weltmeister. Stefan Bellmont nimmt zum zweiten Mal in Serie an der Darts-WM teil. Im Vergleich zum Vorjahr steht er nun in der 2. Runde.“

Österreich

Krone: „Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende. Van Barneveld – einst großer Gegenspieler von Darts-Legende Phil Taylor und fünffacher Weltmeister – musste bei der diesjährigen Darts-WM schon in der ersten Runde die Segel streichen."

England

Mirror: „Raymond van Barneveld bei katastrophalem Ausscheiden aus der Darts-Weltmeisterschaft vernichtend geschlagen.“