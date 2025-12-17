Darts-WM: "Tiefpunkt für Legende" - Medien von van Barneveld entsetzt

Diese Niederlage war eine Demütigung! Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (viermal BDO, einmal PDC) verlor bei der Darts-WM bereits in Runde eins gegen den Schweizer Underdog Stefan Bellmont mit 0:3 nach Sätzen.
Medien von Barney-Auftritt entsetzt
Während Bellmont als erster Schweizer ein WM-Spiel gewann, könnte der Auftritt des 58-jährigen Van Barneveld schon der letzte gewesen sein.
Das frühe Aus der Darts-Legende gegen den Underdog rief ein breites internationales Medien-Echo hervor (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).
SPORT1 hat die Pressestimmen gesammelt.
Niederlande
De Telegraaf: „Debakel für Raymond van Barneveld! Bellmont nutzt seinen vierten Matchdart. Van Barneveld gewinnt in diesem Spiel nur zwei Legs.“
AD: „Enttäuschung für Raymond van Barneveld: Der fünfmalige Weltmeister ist chancenlos in der ersten Runde ausgeschieden. Bei seiner 33. Weltmeisterschaft gewann Barney gegen die Nummer 111 der Welt keinen einzigen Satz und schied desillusioniert mit 0:3 aus.“
Nu.nl: „Van Barneveld wird nach der schmerzhaften Niederlage nachdenken. Ein schmerzhaftes Aus für den Niederländer, der zwar besser punktete als der Schweizer, aber vor allem beim Finish versagte.“
sportsnieuws.nl: „Die Darts-WM ist für Raymond van Barneveld schon wieder vorbei. Der legendäre Dartspieler hat in der ersten Runde gegen den Schweizer Stefan Bellmont wenig zustande gebracht und ist mit 0:3 deutlich untergegangen.“
Belgien
Het Laatse Nieuws: „Ein schmerzhafter Abgang für Van Barneveld und seine Barney Army.“
Schweiz
Blick: „Legende deklassiert! Bellmont schafft Sensation bei der Darts-WM. Stefan Bellmont hat bei der Darts-WM in London Sportgeschichte geschrieben. Er bezwingt Raymond van Barneveld und zieht als erster Schweizer überhaupt in die 2. Runde ein.“
Tagesanzeiger: „Überraschung! Schweizer besiegt bei der Darts-WM einen fünffachen Weltmeister. Stefan Bellmont nimmt zum zweiten Mal in Serie an der Darts-WM teil. Im Vergleich zum Vorjahr steht er nun in der 2. Runde.“
Österreich
Krone: „Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende. Van Barneveld – einst großer Gegenspieler von Darts-Legende Phil Taylor und fünffacher Weltmeister – musste bei der diesjährigen Darts-WM schon in der ersten Runde die Segel streichen."
England
Mirror: „Raymond van Barneveld bei katastrophalem Ausscheiden aus der Darts-Weltmeisterschaft vernichtend geschlagen.“
Sun: „Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld wurde vom Schweizer Stefan Bellmont klar mit 3:0 deutlich geschlagen, so dass nun unweigerlich Fragen nach seinem Rücktritt aufkommen werden.“