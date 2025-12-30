Darts-WM: Todesdrohungen gegen Darts-Star

Franziska Wendler 30.12.2025 • 09:53 Uhr Ricky Evans wird bei der Darts-WM mit Hassnachrichten und Todesdrohungen konfrontiert. Nach seinem Aus sendet der Brite eine deutliche Botschaft.

Nach der Partie veröffentlichte „Rapid“ bei Facebook eine Botschaft – und die hatte es in sich. „Heute war nicht mein Tag, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Weiter so, Charlie, gib alles, junger Mann!!!!“, äußerte er zunächst seinem Gegner gegenüber Respekt.

Dann allerdings folgte der erschreckende Teil seiner Botschaft: „Danke an die nicht so netten Leute für die Morddrohungen, den Hass und die Witze über mein Gewicht... Ich war schlecht, aber ich bin immer noch besser als ihr.“

Und weiter: „Ich habe die besten Eltern und meine Freundin ist einfach umwerfend. Ich kann es kaum erwarten, mein Preisgeld auszugeben.“

Darts-WM: Evans mit heftiger Kritik konfrontiert

Neben Kritik an seiner Person fanden sich in den sozialen Netzwerken auch schockierende Kommentare in Richtung seiner Eltern und seiner Freundin. So wurde diese unter anderem als „hässlichste Frau auf dem Planeten“ bezeichnet.