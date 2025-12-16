Darts-WM: Tränen bei WM-Debütant

Felix Kunkel 16.12.2025 • 23:06 Uhr Jurjen van der Velde sorgt bei seinem WM-Debüt im Darts mit Insektenspray für Aufsehen. Dabei wird der 23-Jährige offenbar auch von seinen Emotionen übermannt.

Ungewöhnliche Szenen im Ally Pally: Bei seinem Darts-WM-Debüt gegen Danny Noppert (1:3) betrat Jurjen van der Velde die Bühne mit einem Insektenspray.

Nach seinem Walk-On sprühte sich van der Velde das Mittel auf Hemd und Hals - offenbar aus Sorge vor der berüchtigten „Ally-Pally-Wespe“.

Insektenspray kommt bei der Darts-WM zum Einsatz

Später sah man den 23-jährigen Niederländer in Tränen ausbrechen. Daraufhin wischte er sich mit einem kleinen Handtuch über das Gesicht.

„Unbestätigt, ob Jurjen van der Velde emotional ist oder sich Insektenspray in die Augen gesprüht hat“, schrieb die PDC selbst bei X.

Darts-WM: Debütant bricht in Tränen aus

Der Tränenausbruch hatte offenbar nichts mit dem Spray zu tun, sondern eher einen emotionalen Hintergrund. „Ich habe vor meinem Walk-on gesehen, dass er Tränen in den Augen hatte. Es war ein emotionaler Moment für ihn. Er hat es sehr genossen“, erklärte der siegreiche Noppert nach dem Match auf der Pressekonferenz.