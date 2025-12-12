Darts-WM: Überraschendes Gesicht auf der Ally-Pally-Bühne!

Johannes Vehren 12.12.2025 • 15:04 Uhr John McDonald ist als Master of Ceremonies eines der Gesichter der Darts-WM. Plötzlich steht aber ein anderer Zeremonienmeister auf der Bühne.

Verwunderung bei den Darts-Fans: Zum Start des zweiten Tages bei der Weltmeisterschaft (JETZT live im TV & Stream auf SPORT1) im legendären Alexandra Palace hat nicht wie üblich der legendäre John McDonald die Nachmittagssession als Master of Ceremonies eröffnet, sondern Lewis Jones.

Doch wer ist der Engländer und warum steht er statt McDonald als MC auf der Bühne?

Jones sprang bereits für McDonald ein

Jones ist erst seit kurzer Zeit einer der Zeremonienmeister der PDC. Der gelernte Versicherungskaufmann kam über das Modus Sports Management zum Dartsport und war zunächst an der Organisation von Events beteiligt.

Seine erste Erfahrung als Master of Ceremonies sammelte Jones bei den UK Open. Den ersten großen Auftritt hatte er im vergangenen November beim Grand Slam of Darts, als McDonald abwesend war und Jones einsprang. Wie die beiden sich die Sessions bei der WM aufteilen, ist nicht bekannt.

Am Freitagmittag betrat der Engländer nun erstmals die große WM-Bühne. Nachdem McDonald angekündigt hat, seine Karriere nach der Weltmeisterschaft zu beenden, ist die PDC auf der Suche nach einem Nachfolger.