Er erreichte bei der Darts-WM endlich den Gipfel - doch was er dann tat, rächte sich

Samuel Kucza 11.12.2025 • 14:09 Uhr Michael Smith hat seit seinem WM-Titel 2023 schwierige Monate erlebt. Verletzungen, frühe WM-Aus und fehlende große Erfolge haben ihn in der Weltrangliste zurückgeworfen.

Es ist der Abend, an dem Michael Smith im Alexandra Palace seinen größten Moment erlebt. Es ist der 3. Januar 2023, das Finale der Darts-WM gegen Michael van Gerwen. Im Ally Pally liegt spürbare Spannung in der Luft – und auf der Bühne entfaltet sich einer der spektakulärsten Momente in der Geschichte des Turniers.

Beide Spieler starten perfekt in ihr Leg, treffen nahezu alles. Plötzlich deutet sich das Unfassbare an: Zwei Spieler gleichzeitig auf dem Weg zum Neun-Darter. Van Gerwen kommt zuerst auf die Doppel, verfehlt hauchdünn. Dann tritt Smith ans Oche. T20. T19. Doppel-12. Der Saal explodiert, Smith bleibt erstaunlich ruhig und nimmt den Moment gelassen auf, während das Publikum in völliger Ekstase ist. Ein perfektes Leg, unter höchstem Druck, im größten Match seines Lebens.

Wenig später holt der „Bully Boy“ den WM-Titel – es ist der Höhepunkt seiner an Höhen und Tiefen reichen Karriere.

Zwei Jahre später führt kein Weg an einer schmerzhaften Erkenntnis vorbei: Auf dem Höhepunkt wurde zugleich die Saat für eine massive Krise gelegt, aus der der Brite bis heute nicht herausgefunden hat (Darts-WM 2026: Tag 1 heute ab 19 Uhr LIVE im TV und LIVESTREAM).

Darts-WM: Smith stürzte nach Sieg 2023 ab

Auf Smiths großen Coup, auf den der damals 32-Jährige so lange hingearbeitet hatte, folgte ein sportlicher Rückschlag nach dem anderen: Kein einziges Major-Finale hat Smith seit dem WM-Triumph mehr erreicht. In nur fünf der 22 seitdem über die Bühne gegangenen Großturniere erreichte er überhaupt die Runde der letzten Acht.

Die beiden vergangenen Weltmeisterschaften unterstrichen den Abwärtstrend: 2024 schied er als Titelverteidiger im Achtelfinale klar mit 0:4 gegen Chris Dobey aus Die WM 2025 markiert dann den absoluten Tiefpunkt: Smith verliert bereits in der zweiten Runde mit 2:3 gegen Kevin Doets. Smith wurde anschließend nicht mehr für die Premier League nominiert, in der die besten acht Spieler der Welt antreten.

Vom Nimbus des damaligen Weltranglistenersten ist nicht mehr viel übrig – vor der diesjährigen WM steht er nur noch auf Platz 28 der Order of Merit. Und Smith ist selbstkritisch genug, um sich einzugestehen, dass er es sich selbst zuzuschreiben hat.

„Es lag zum Teil daran, dass ich mich nach dem WM-Gewinn rausgenommen habe und gemacht habe, was ich wollte“, erkannte Smith schon im Frühjahr 2024. Als amtierender Champion hatte er seinen Erfolg unter anderem mit einem rauschenden Trip ins Spielerparadies Las Vegas gefeiert.

Dass Smith trotz seiner kritischen Selbstanalyse noch nicht wieder zu alter Form gefunden hat, liegt allerdings nicht nur an mentalen Aspekten - sondern auch an seiner körperlichen Verfassung.

Gesundheitliche Probleme als Kern seiner Krise

Im Interview mit Online Darts sprach der Engländer jüngst offen über eine Diagnose, die ihm seit Monaten buchstäblich in den Knochen steckt: „Ich war im Urlaub. Dann kam das MRT-Ergebnis: eine schwere Arthrose“. Der Befund verunsicherte ihn stark, weil er direkte Auswirkungen auf seine Zukunft als Profi haben kann. „Der nächste Schritt sind Injektionen für die Schulter und das Handgelenk. Im schlimmsten Fall brauche ich irgendwann eine neue Schulter“, erklärte Smith.

„Eine neue Schulter wäre wie Dartspielen von vorne lernen. Ich bekam Panik, als ich googelte, was da auf mich zukommt. Kortison, PRP, Rotatorenmanschette – das machte mir Angst“, führte er aus.

Auch mental belastet ihn die Situation: „Ich denke vor jedem Match: Hält die Schulter? Hält das Handgelenk? Dieses Grübeln macht es schlimmer“, gestand der frühere Weltmeister. Zudem sagte Smith bei Sky Sports: „Ich bin froh, hier zu sein, aber es nervt mich. Ich versuche, mich an 2022 zu erinnern und die Dinge zu erzwingen, anstatt Spaß zu haben.“

Trotz allem ist Smith vorsichtig optimistisch, das Schlimmste hinter sich zu haben: „Zu wissen, dass ich nicht mehr solche Schmerzen haben werde wie in Minehead und wieder stabil stehen kann, fühlt sich großartig an“, sagte der Engländer.

Gesundheit und Form im Fokus vor dem WM-Start

Kurz vor der Weltmeisterschaft richtet Michael Smith seinen Fokus darauf, körperlich überhaupt spielfähig zu sein. Der 35-Jährige kämpft seit Monaten mit Problemen am Knöchel, Handgelenk und der Schulter und setzt nun unmittelbar vor dem Turnier auf medizinische Unterstützung.

DartsNews berichtete, dass Smith sich mehrere Injektionen geben lässt, um die Schmerzen zu reduzieren: „Ich sitze gerade im Auto und warte darauf, dass man mich anruft, um mir zwei Spritzen in den Knöchel und das Handgelenk zu geben – vielleicht auch in die Schulter“, sagte Smith und scherzte: „Ich sollte also bald bei meinem Walk-on hüpfen.“

Sportlich hat Smith zuletzt zumindest einen positiven Impuls gesetzt: Nach drei sportlich und verletzungsbedingt verpassten Majors erreichte er beim Grand Slam of Darts das Viertelfinale – ein Hinweis darauf, dass er wieder in die richtige Richtung arbeitet.

Ein WM-Start mit vielen Fragezeichen

In der ersten Runde der WM trifft Smith heute Abend auf Lisa Ashton. Die Engländerin gehört zu den erfahrensten Spielerinnen im Darts und hat mehrfach bei der WM gespielt. Für Smith bedeutet das, dass er von Beginn an konzentriert und stabil auftreten muss. Er steht deutlich stärker unter Druck als Ashton, die in diesem Duell nichts zu verlieren hat.

Am Ende bleibt Michael Smith vor dieser Weltmeisterschaft ein großes Fragezeichen. Der frühere Champion hat in den vergangenen zwei Jahren viele Rückschläge erlebt – sportlich wie gesundheitlich. Einzelne Turniere wie der Grand Slam zeigen aber, dass er immer noch das Potenzial hat, auf höchstem Niveau mitzuhalten.