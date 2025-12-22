Der Tochter zuliebe: Schindler verbringt Weihnachten zu Hause

SID 22.12.2025 • 05:32 Uhr Nach seinem Erfolg in der zweiten Runde bei der WM verlässt Martin Schindler London, vor allem für seine Tochter.

Hessische Wahlheimat statt Winter Wonderland in London: Martin Schindler zieht es in der Weihnachtspause bei der Darts-WM nach Hause - aus einem einfachen Grund. "Ich muss erst am 26. Dezember wieder hierher. Deshalb haben wir gesagt, auch für unsere Tochter: Weihnachten zu Hause", sagte die deutsche Nummer eins nach dem Zweitrundensieg am Sonntagabend über den Iren Keane Barry (3:0) bei DAZN.

Während Schindler am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in die britische Metropole aufbricht, bleibt Töchterchen Hailey (3) daheim im hessischen Rodgau. "Hier im Hotel, wir waren dort sechs Tage, das ist einfach zu viel für sie, und sie weiß auch nicht, wohin mit sich, das merkt man", sagte der gebürtige Strausberger.