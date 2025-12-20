Deutscher Darts-Star Pikachu verrät: „lag ein paar Tage flach“

Samuel Kucza 20.12.2025 • 15:26 Uhr Ricardo Pietreczko blickt positiv auf sein Match gegen Dave Chisnall. Auch wenn er in Runde eins mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat, geht er optimistisch in das Duell.

Ricardo Pietreczko steht am Samstag im Alexandra Palace vor seinem nächsten großen Auftritt bei der Darts-WM. Nach dem erfolgreichen, aber körperlich extrem belastenden Auftaktsieg gegen José de Sousa trifft der Deutsche heute auf den Engländer Dave Chisnall. Das Duell entscheidet über den Einzug ins Sechzehntelfinale – und könnte zu einem richtungsweisenden WM-Moment für Deutschlands Nummer zwei werden. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Pietreczkos 3:1-Erfolg über de Sousa war sportlich überzeugend, aber gesundheitlich ein Kraftakt. Während der Partie hatte der 31-Jährige plötzlich mit massiven Kreislaufproblemen zu kämpfen. Ihm sei „schwarz vor Augen“ geworden, erklärte er später, die Hitze im Ally Pally und die Nervosität hätten ihm stark zugesetzt. Trotz der Beschwerden behielt er die Ruhe, traf wichtige Doppel und kämpfte sich zum Sieg.

Wie sehr ihn diese Belastung erwischt hatte, zeigte sich erst nach dem Spiel. Im SPORT1-Interview vor dem Spiel gegen Chisnall berichtete Pietreczko, er habe nach dem Auftaktmatch „wirklich ein paar Tage flach im Bett“ gelegen. Mittlerweile gehe es ihm jedoch deutlich besser: „Ich fühle mich bereit“, sagte der Deutsche vor dem Duell mit Chisnall.

Auf die Frage was er sich für das heutige Match vorgenommen hätte antwortete Pietreczko: „Als Erstes gewinnen – wie bei jedem Spiel. Dann mein Bestes spielen und schauen, was geht.“

Darts-WM: Deutsche Unterstützung als Faktor

Und Unterstützung wird er im Ally Pally ebenfalls reichlich bekommen. Auf die Frage, für wen die Fans heute sein würden, erklärte er, dass es ein ausgeglichenes Publikumsbild geben werde: „Ich glaube, das wird ein 50/50-Ding, weil auch viele Deutsche vor Ort sind.“ Die Atmosphäre könnte also zu einem echten Faktor werden – und Pietreczko zusätzlichen Schub geben.