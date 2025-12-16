Darts-WM: Pietreczko trotzt gesundheitlichen Problemen

Ricardo Pietreczko gewinnt sein Auftaktmatch bei der Darts-WM - und steht als vierter Deutscher in der zweiten Runde. Nach dem Match spricht er über gesundheitliche Probleme.

Pietreczko, der im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte, konnte sich auf seine Doppelstärke verlassen. Nach einer 2:0-Satzführung gab „Pikachu“ den dritten Durchgang nach einem kleinen Einbruch ab, fand aber wieder zu seinem Spiel und verwandelte seinen dritten Matchdart.

Nach der Partie hatte der Deutsche auch eine Erklärung für seinen zwischenzeitlichen Einbruch.

Darts-WM: Pietreczko offenbart „extreme Kreislaufprobleme“

„Mitte des dritten Satzes hatte ich tatsächlich extreme Kreislaufprobleme. Mir ging es überhaupt nicht gut, mir war teilweise schwarz vor Augen“, sagte Pietreczko bei SPORT1. „Ich bin froh, dass ich jetzt von der Bühne runter bin, weil es da extrem warm ist.“

Seine körperlichen Beschwerden seien wahrscheinlich aus einer „Mischung aus Zucker und Hitze auf der Bühne“ resultiert, mutmaßte er. „Ich werde gleich erstmal einen Schokoriegel essen und dann schauen wir, ob es besser wird. Dann werde ich ins Hotel fahren und schnell schlafen gehen.“

Darum spielte „Pikachu“ einfach weiter

Auf der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich Pietreczko auf SPORT1-Nachfrage dazu, warum er den Caller während der Partie nicht um eine Pause gebeten hatte: „Von den Regularien her ist das sicher möglich. Aber mir ist nicht das englische Wort für Kreislaufprobleme eingefallen.“

Der Deutsche erklärte weiter: „Deswegen habe ich einfach durchgezogen. Das war eher eine sprachliche Barriere.“

Pietreczko ist nach Arno Merk, Gabriel Clemens und Max Hopp der vierte Teilnehmer aus Deutschland, der die zweite WM-Runde erreicht hat. Dort trifft der gebürtige Berliner entweder auf Dave Chisnall oder Fallon Sherrock.

Fehlstart im ersten Satz

Den ersten Satz gewann „Pikachu“ trotz eines denkbar schlechten Starts. Nach einem Break von de Sousa geriet der Deutsche schnell mit 0:2 in Rückstand, schlug jedoch eindrucksvoll zurück und holte sich mit drei Legs in Folge den Satz.

Den zweiten Satz eröffnete Pietreczko mit einem Break, sein Gegner antwortete aber mit dem Rebreak. In der Folge ging auch der zweite Satz über die volle Distanz - mit dem besseren Ende für den Deutschen, der das Entscheidungsleg in elf Darts gewann.

Im dritten Satz ließ Pietreczko bei eigenem Anwurf zunächst nichts anbrennen. Doch de Sousa drehte auf, warf vier 180er und holte sich mit einem Break in 13 Darts den Satz.

Pietreczko trotzt schwieriger Phase

Pietreczko machte eine schwierige Phase durch, meldete sich dann aber mit dem Break zum 2:1 im vierten Satz zurück. Am Ende saß der dritte Matchdart des Deutschen.

Durch das Erstrundenaus verliert der tief gefallene einstige Top-10-Spieler de Sousa, der 2020 den Grand Slam gewonnen und im Jahr darauf im Finale der Premier League gestanden hatte, seine Tourkarte.