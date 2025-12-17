Newsticker
"Keine so gute Idee": Debütant erklärt Spray-Einsatz bei Darts-WM

Das mitgebrachte Wespenspray von Darts-WM-Debütant Jurjen van der Velde sorgte für Aufsehen. Nach der Partie klärt der Niederländer auf, warum er das Spray bei sich trug - und warum ihm die Aktion Ärger einbrachte.
Jurjen van der Velde sorgt bei der Darts-WM für einen maximal kuriosen Moment. Wegen der Ally-Pally-Wespe bringt der junge Niederländer ein Wespenspray mit auf die Bühne - und beschert sich damit selbst tränende Augen.
Debütant Jurjen van der Velde verlor sein Auftaktmatch bei der Darts-WM (alle Sessions bis zum 3. Januar live bei SPORT1) gegen seinen niederländischen Landsmann Danny Noppert mit 1:3 - und sorgte mit seinem mitgebrachten Wespenspray für reichlich Aufmerksamkeit.

„Alle haben Probleme mit dieser verdammten Wespe“, erklärte er nach der Partie bei Viaplay. „Da muss man eben ein Spray mitbringen.“ Nach seinem Walk-On hatte sich van der Velde das Mittel auf Hemd und Hals gesprüht.

Allerdings ordnete van der Velde seine Aktion danach ein: „Das war keine so gute Idee von mir“, sagte der 23-Jährige der niederländischen Tageszeitung AD. „Das war als Scherz gemeint, aber ich habe dafür auf die Mütze bekommen“, erklärte er weiter.

Darts-WM: Van der Velde bekommt Ärger von der PDC

Denn: Nach dem ersten Satz, den van der Velde knapp verlor, gab es für seine Aktion nämlich Ärger von Seiten der PDC. „Nach dem ersten Satz wurde ich sofort darauf angesprochen“, erläuterte der Niederländer.

„Das bringt einen schon ein wenig aus dem Spiel. Aber es gab Leute, die allergisch darauf reagieren. Das war sicherlich nicht meine Absicht, und das habe ich auch sofort der PDC gesagt: Entschuldigung dafür.“

