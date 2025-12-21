Nach Aus: Darum geht es bei der Darts-WM für Max Hopp weiter

Moritz Pleßmann 21.12.2025 • 17:57 Uhr Max Hopp scheitert bei der Darts-WM in Runde zwei. Dennoch wird er auch nach Weihnachten wieder im Ally Pally zu sehen sein.

Trotz seines Ausscheidens bei der Darts-WM in Runde zwei gegen Luke Woodhouse (0:3) wird Max Hopp auch nach der Weihnachtspause wieder im Ally Pally stehen.

Statt am Board ist der Maximiser dann am Mikrofon zu sehen. Ab dem Start der dritten Runde (ab dem 27. Dezember) übernimmt der 29-Jährige die Rolle des SPORT1-Experten (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

„Ich glaube, Darts-Deutschland ist trotzdem sehr stolz auf dich. Und wir als SPORT1-Familie sowieso. Wir freuen uns, dass wir dich im Turnierverlauf weiter dabeihaben“, sagte Moderatorin Katharina Kleinfeldt im Interview mit Hopp nach dem Spiel.

Darts-WM: Hopp kennt Rolle als Experte

Damit ersetzt er Philip Brzezinski, der bisher als TV-Experte im Alexandra Palace fungiert hatte.