Julius Schamburg 30.12.2025 • 17:28 Uhr Justin Hood sorgt für die nächste Sensation bei der Darts-WM. Der Engländer schmeißt einen der Mitfavoriten aus dem Turnier und steht im Viertelfinale.

Das gibt es doch nicht! Der Mann mit dem Pinguin-Fischerhut hat für die nächste Sensation bei der Darts-WM gesorgt.

Justin Hood, vor dem Turnier die Nummer 86 der PDC Order of Merit, hat Mitfavorit Josh Rock (Nummer 11 der Welt) mit 4:0 Sätzen aus dem Turnier geworfen. (alle Spiele der Darts-WM LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Justin Hood im Viertelfinale

Damit rückt für Hood, der auf „Happy Feet“ als Spitznamen hört, auch der Traum vom eigenen Restaurant näher. Der Engländer hatte im Vorfeld angekündigt, dass er bereits seit 15 Jahren davon träumt, ein chinesisches Restaurant zu eröffnen.

Die Fans im Londoner Alexandra Palace feierten den WM-Debütanten am Dienstag ekstatisch ab. Hood animierte immer wieder die Fans und überzeugte besonders mit seiner Doppelquote. Bei den ersten elf (!) Versuchen auf die Doppel war Hood erfolgreich.

„Die Halle steht Kopf“ - Hood von den Fans abgefeiert

Auf der Doppel-13 verwandelte Hood schließlich seinen fünften Matchdart. Mit einem 119er Finish beendete der 32-Jährige die Partie mit einem echten Highlight. Rock nickte anerkennend, während Hood sein Glück nicht fassen konnte. Die beiden umarmten sich innig.

Auch einige Minuten nach Ende der Partie sangen die Fans im Ally Pally noch für Hood, die Stimmung war atemberaubend. „Die Halle steht Kopf. Alle singen seinen Namen, aber das ist völlig verdient“, resümierte SPORT1-Experte Max Hopp: „Das ist, glaube ich, der größte Sieg seiner Karriere.“