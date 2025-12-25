WM-Überraschung: "War dem Tod nahe"

Moritz Pleßmann 25.12.2025 • 14:17 Uhr James Hurrell sorgt mit seinem Sieg über Dirk van Duijvenbode in seinem erst zweiten Jahr bei der PDC für eine große Überraschung bei der Darts-WM. Doch den Engländer begleitet eine traurige Vorgeschichte, die ihm vor einigen Jahren fast das Leben gekostet hätte.

Dass der Engländer überhaupt noch am Oche stehen kann, ist nicht selbstverständlich. 2018 hätte ihm eine Darmverschlingung beinahe das Leben gekostet, nur eine Operation rettete ihn.

„Um ehrlich zu sein, ich war dem Tod so nahe. Ich möchte mich bei dem Chirurgen bedanken, der mich operiert hat“, sagte Hurrell im vergangenen Jahr. Damals feierte er sein WM-Debüt bei der PDC und zog direkt in Runde zwei ein. Dort scheiterte der 41-Jährige allerdings an Michael van Gerwen.

Darts-WM: Hurrell musste sofort operiert werden

„Ich hatte einen verdrehten Darm, und das möchte ich nicht noch einmal durchmachen“, gab er auf der Pressekonferenz nach der Partie zu. Diese Verdrehung bzw. Verschlingung des Darms, fachlich „Volvulus“ genannt, führt zu einer Einschränkung der Blutversorgung im betroffenen Bereich. Im schlimmsten Fall kann dies zum Tod führen, eine sofortige Operation ist unumgänglich.

Infolge dieser OP musste Hurrell lange mit dem Darts pausieren, fast zweieinhalb Jahre konnte er nicht ans Board treten. Im Jahr 2022 feierte er dann sein Comeback auf der WM-Bühne, allerdings bei der WDF (World Darts Federation).

„Ich konnte wegen einer Operation lange Zeit nicht spielen, ich war fast tot. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wieder ganz der Alte zu sein“, sagte er Tungsten Tales. „Ich war noch nie in meinem Leben so nervös, einfach unglaublich. Um ehrlich zu sein, war ich nervöser als vor meiner Operation.“

Hurrell besitzt erst seit gut zwei Jahren die Tour Card

Hurrell erreichte schlussendlich das Viertelfinale, verlor dort allerdings gegen Cameron Menzies 0:4. Nach einem weiteren Jahr bei der WDF erspielte sich „Hillbilly“ dann bei der Q-School im Januar 2024 die Tour Card.