Darts-WM: Blutiger Zwischenfall im WM-Finale

Raphael Weber 03.01.2026 • 22:29 Uhr Das große Finale der Darts-WM wird durch einen ungewöhnlichen Zwischenfall unterbrochen: Plötzlich ist im Duell Luke Littler vs. Gian van Veen Blut an der Scheibe.

Plötzlich zeigte sich im großen Finale der Darts-WM zwischen Titelverteidiger Luke Littler und Herausforderer Gian van Veen (7:1) ein skurriles Bild: Mitten im Board irritierte ein kleiner Blut-Fleck.

Der rote Tropfen sprang im 2. Leg des 6. Satzes auf einmal mitten aus dem hellen 5er-Segment ins Auge. Aber was war passiert?

Darts-WM: Blutiger Fleck auf dem Board sorgt für Irritation

Der Niederländer van Veen hatte sich eine kleine Verletzung am kleinen Finger der linken Hand zugezogen. Beim Einsammeln seiner Darts hinterließ er dann den ominösen Fleck am Board.

„The Giant“ zeigte selbst kurz irritiert aufs Board, beide Stars spielten aber zunächst weiter. Erst nachdem Littler sich den Satz mit 3:0 in Legs geholt und seine Führung im Finale auch 5:1 nach Sätzen ausgebaut hatte, wurde das Dartboard getauscht.

Van Veen zeigte währenddessen entschuldigend auf seinen verletzten kleinen Finger und unterhielt sich kurz mit Littler, während ein Helfer die Bühne mit einer neuen Scheibe ausstattete.