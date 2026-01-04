Darts-WM: Emotionale Littler-Worte nach Triumph

Emotionaler Post von Luke Littler! Einen Tag nach seinem zweiten gewonnenen WM-Titel hat sich der 18-Jährige auf Instagram zu Wort gemeldet.
Emotionale Littler-Worte nach Triumph
Luke Littler gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Titel bei der Darts-WM. Der 18-Jährige meldet sich am Tag nach seinem Triumph auf Instagram zu Wort.
Littler veröffentlichte einen Beitrag mit rührenden Bildern von seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team. „Ich habe das geschafft, weil meine Mutter, mein Vater, meine Familie, meine Freunde, mein Team und meine Sponsoren mich so sehr unterstützt haben“, bedankte sich Littler bei ihnen.
Darts-WM: Littler reiht sich in exklusive Riege ein
Er gestand: „Ich hätte es nie zu träumen gewagt, zweimal hintereinander Weltmeister zu werden, aber das ist noch nicht das Ende.“ Littler ist erst der vierte Spieler der Geschichte, der seinen WM-Titel verteidigen konnte. Seine Vorgänger waren Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson.
Der 18-Jährige beschrieb die Reise mit seinem engsten Umfeld als eine Achterbahnfahrt. „Ich würde es nicht anders haben wollen“, so das Wunderkind.