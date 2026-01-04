Darts-WM: Littler "erinnert an Phil Taylor in seiner Blütezeit"

Raphael Weber , Johannes Vehren 04.01.2026 • 10:26 Uhr Wunderkind Luke Littler marschiert bei der Darts-WM zur historischen Titelverteidigung und wird in seiner Heimat geadelt.

Was für eine Machtdemonstration von Weltmeister Luke Littler bei der Darts-WM! Mit einem dominanten 7:1 hat der 18-Jährige seinen Titel verteidigt - als erst vierter Spieler in der Geschichte und jüngster Profi überhaupt.

Die englische Presse verneigt sich vor dem Wunderkind und adelt den Doppel-Weltmeister. SPORT1 zeigt Pressestimmen zum Littler-Triumph.

Darts-WM: England verneigt sich vor Littler

Telegraph: „Ein majestätischer Littler kassiert eine Million und verteidigt seine Darts-Krone. Wenn wir während Luke Littlers Weg zum ersten Dartspieler, der eine Million Pfund verdient hat, eines gelernt haben, dann ist es, dass Wut ihn nur noch besser spielen lässt. Ein Average von über 106 erinnerte an Phil Taylor in seiner Blütezeit. Es war auch sein 20. Sieg in Folge in allen Wettbewerben, was seine Dominanz unterstreicht, die sich mit den Größen jeder Sportart messen kann.“

The Sun: „Unaufhaltsam, unbesiegbar, unvermeidlich. Luke Littler verprügelt van Veen und wird erst der vierte Spieler in der Geschichte, der back-to-back den WM-Titel gewinnt. Er geht mit einer Million aus dem Turnier, nachdem er die niederländische Nummer 1 zerstört hat.“

Daily Mail: „Littlers 1-Million-Zahltag! The Nuke weint Tränen der Freude, nachdem die Teenie-Sensation back-to-back im Ally Pally gewinnt und eine Million kassiert.“

Daily Mirror: „Luke Littler gewinnt ERNEUT das Finale der Weltmeisterschaft und sichert sich einen riesigen neuen Jackpot. Luke Littler und Gian van Veen standen am Samstagabend im Alexandra Palace im Mittelpunkt, als die nächste Generation der Dartspieler um den PDC-Weltmeistertitel kämpfte.“

Sky Sports: „Abriss! Littler dominiert van Veen und die Wespe, um seinen Titel zu verteidigen.“

Press Association: „Luke Littlers größtes Hindernis auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel in Folge war die Rückkehr der Ally-Pally-Wespe.“

Daily Star: „Luke Littler gewinnt die Darts-WM zum zweiten Mal in Folge und deklassiert Gian van Veen.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Gian van Veens WM-Traum endet: Der überragende Luke Littler bezwingt den Niederländer und verteidigt seinen Weltmeistertitel. Van Veen verpasst die Überraschung.“

AD: „Gian van Veen verpasste es, der dritte niederländische Weltmeister aller Zeiten zu werden. Der amtierende Weltmeister Luke Littler, erst 18 Jahre alt, demonstrierte am Samstagabend eindrucksvoll, dass er in der Darts-Welt eine Klasse für sich ist.“

BELGIEN