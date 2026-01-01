Darts-WM: Ryan Searle nicht zu stoppen - Jonny Clayton raus!

Julius Schamburg 01.01.2026 • 14:54 Uhr Ryan Searle zieht bei der Darts-WM ins Halbfinale ein. Auf den Bezwinger von Martin Schindler wartet nun ein mögliches Duell mit Superstar Luke Littler.

Der furiose Run von Ryan Searle geht weiter: „Heavy Metal“ ist bei der Darts-WM ins Halbfinale eingezogen.

„Das war ein schweres Spiel. Man fühlt den Druck des Preisgeldes und, was das für die Rangliste bedeutet“, sagte Searle bei SPORT1, der nun 200.000 Pfund Preisgeld sicher hat. „Mein Finishing war das ganz Spiel über gut, das Checken unter Druck hat mich am Ende gerettet.“

Searle marschiert weiter - gebrauchter Tag für Clayton

Bemerkenswert: Searle hat im Turnierverlauf erst zwei Sätze abgegeben. „Der überrennt hier Clayton in den ersten drei Sätzen“, merkte SPORT1-Experte Robert Marijanovic an.

Clayton kämpfte sich beim Stand von 0:3 in Sätzen zwar nochmal zurück, doch Searle behielt die Oberhand und verwandelte auf der Doppel-8 seinen zweiten Matchdart.

Der Engländer spielte 91,32 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 56,7 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Clayton spielte 93,67 Punkte im Average und tat sich auf die Doppel enorm schwer (25 Prozent).

„Die Doppelquote von Jonny Clayton ist eine Katastrophe“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele im fünften Satz.

Darts-WM: Mögliches Duell mit Littler wartet

Searle hatte in der dritten Runde gegen die deutsche Nummer eins Martin Schindler gewonnen (4:0). Es folgte ein Sieg gegen James Hurrell (4:0) und nun der nächste Coup gegen Clayton.