Darts-WM: "Satz für die Götter" - van Veen vs. Anderson begeistert

Maximilian Lotz , Julius Schamburg 03.01.2026 • 10:36 Uhr Gian van Veen und Gary Anderson liefern sich im Halbfinale der Darts-WM ein hochklassiges Duell - insbesondere im fünften Satz. Die Experten überschlagen sich.

Es war ein Schlüsselmoment im epischen Halbfinal-Krimi zwischen Gian van Veen und Gary Anderson. Der fünfte Satz des hochklassigen Duells hatte einige Highlights zu bieten - einzig ein 9-Darter fehlte.

„Ein Satz für die Götter“, staunte Sky-Kommentator Wayne Mardle: „Das ist unglaublich. Anderson hat 117 Punkte gespielt und es war nicht gut genug.“

Darts-WM: Anderson eröffnet epischen Satz mit 10-Darter

Anderson, der am Ende 3:6 in Sätzen unterlag, sah sich zu Beginn des besagten Durchgangs mit 1:3 in Rückstand. Er brauchte also diesen Satzgewinn - und startete dementsprechend forsch.

Gleich zum Auftakt gelang dem „Flying Scotsman“ mit einem 10-Darter im ersten Leg das Break gegen den Niederländer.

Es war der Auftakt eines denkwürdigen Satzes, den der Ally Pally so schnell nicht vergessen wird.

Big-Fish-Festival bei der Darts-WM

Im zweiten Leg sorgte Anderson mit dem Big Fish - das mit 170 Punkten größtmögliche Finish im Darts - für das nächste Highlight.

Aber auch van Veen ließ sich nicht lumpen. Erst hielt er mit elf Darts seinen Anwurf, dann schaffte er ebenfalls den Big Fish zum Break und glich zum 2:2 in den Legs aus.

Der Satz war plötzlich wieder völlig offen.

Anderson spielt Average von 117,44 - und verliert den Satz

Im Decider behielt der Niederländer schließlich die Nerven und zog damit auf 4:1 davon. Besonders bitter für Anderson: selbst ein Drei-Dart-Average von 117,44 Punkten reichte nicht zum Satzgewinn.