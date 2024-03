Darts: Termine, Modus, Preisgelder - Alle Infos zur PDC Europe Next Gen 2024

Einmal als Darts-Profi im „Ally Pally“ auf der Bühne stehen - diesem Traum können Nachwuchs- und Amateur-Dartsspieler aus dem deutschsprachigen Raum in der von der PDC Europe zusammen mit SPORT1 gegründeten Turnierserie PDC Europe Next Gen näherkommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Über neun Wochenenden verteilt messen sich die größten Talente und besten Amateure von Februar bis September in insgesamt 18 Turnieren an den drei Standorten Hildesheim, Sindelfingen und im österreichischen Eisenstadt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die mindestens 16 Jahre alt sind, keine PDC Tour Card innehaben und die deutsche, schweizerische, österreichische, luxemburgische oder liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzen.

Unter den angemeldeten Spielern finden sich unter anderem der zweimalige WM-Teilnehmer Dragutin Horvat, Michael Unterbuchner, der 2018 und 2019 im Halbfinale der BDO-WM und 2018 im Viertelfinale des Grand Slam of Darts stand, oder auch Niko Springer, der bei der Super League 2023 mit einem Neun-Darter für Aufsehen sorgte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Termine der PDC Europe Next Gen 2024:

Datum Event Ort Sieger 10.02. Next Gen 1 Hildesheim Patrick Tringler 11.02. Next Gen 2 Hildesheim Sascha Stuhlemmer 02.03. Next Gen 3 Eisenstadt Kai Gotthardt 03.03. Next Gen 4 Eisenstadt Patrick Tringler 15.06. Next Gen 5 Hildesheim 16.06. Next Gen 6 Hildesheim 29.06. Next Gen 7 Eisenstadt 30.06. Next Gen 8 Eisenstadt 20.07. Next Gen 9 Sindelfingen 21.07. Next Gen 10 Sindelfingen 03.08. Next Gen 11 Sindelfingen 04.08. Next Gen 12 Sindelfingen 17.08. Next Gen 13 Hildesheim 18.08. Next Gen 14 Hildesheim 24.08. Next Gen 15 Hildesheim 25.08. Next Gen 16 Hildesheim 14.09. Next Gen 17 Eisenstadt 15.09. Next Gen 18 Eisenstadt

Modus der PDC Europe Next Gen 2024:

An jedem der drei Standorte wird in einem anderen Turnier-Modus gespielt, was für zusätzliche Spannung, Abwechslung und Unterhaltung sorgt.

In Sindelfingen (Setzliste) und Hildesheim (offene Auslosung) gibt es vor der K.o.-Runde eine Gruppenphase – so hat jeder Spieler pro Turnier drei Spiele und die damit verbundene Matchpraxis garantiert.

Alle Spiele in der Gruppenphase sowie bis zum Viertelfinale werden über Best of 7 Legs gespielt, das Halbfinale über Best of 9 Legs und das Finale über Best of 11 Legs.

In Eisenstadt geht es direkt in den K.o.-Modus, hier jedoch im Format „Double In – Double Out“. Bis zum Viertelfinale wird im Modus Best of 7 Legs gespielt, im Viertelfinale und Halbfinale Best of 9 Legs und im Finale Best of 11 Legs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Preisgelder der PDC Europe Next Gen 2024:

Die PDC Europe Next Gen steht nicht nur für professionelle Voraussetzungen für die Spieler, sondern auch für ein innovatives Preisgeld- und Incentive-System: So werden pro Jahr über 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Platzierung Preisgeld Letzte 32 75 € Letzte 16 125 € Viertelfinale 200 € Halbfinale 350 € Finale 500 € Sieger 1.000 € Gesamtsumme: 5.200 €

Preisgelder für besondere Leistungen:

Neben klassischen Platzierungsprämien gibt es auch für Highlights wie Shortlegs (12-), hohe Scores (171+) oder Highfinishes (101+) Preisgelder.

Legs Preisgeld 9-Darter 100 € 10-Darter 10 € 11-Darter 8 € 12-Darter 6 €

CHECKOUTS:

161-170: 5 €

131-160: 3 €

101-130: 2 €

SCORES:

171, 174, 177, 180: 2 €

Next Gen als möglicher Einstieg in die PDC

Über die Preisgelder hinaus dürfte für alle Teilnehmer vor allem der mögliche Einstieg in die PDC über den Next-Gen-Wettbewerb von großem Interesse sein.

Die besten Spieler der neuen Turnierserie qualifizieren sich für die PDC Europe Super League und sichern sich damit die Chance auf eine Teilnahme bei der Darts-WM in London. Eventsieger erhalten außerdem die Möglichkeit, bei einer der großen Darts-Galas ein Match vor tausenden Zuschauern zu spielen.