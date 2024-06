Darts: Zweiter Titel für Springer bei der PDC Europe Next Gen

Zum zweiten Mal gewinnt Niko Springer ein Turnier der PDC Europe Next Gen. Im Finale setzt er sich erneut gegen Marcel Gerdon durch.

Niko Springer triumphiert beim siebten Turnier der PDC Europe Next Gen im österreichischen Eisenstadt. Mit seinem zweiten Titel baut der 23-Jährige damit auch seinen Vorsprung in der Order of Merit des Wettbewerbs aus.