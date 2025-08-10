Darts-Drama mit Premieren-Sieg

Das zweite August-Wochenende der PDC Europe Next Gen in Sindelfingen endete mit einem packenden Finale: Patrick Klingelhöfer sicherte sich beim elften Turnier seinen ersten Titel.
Darts-Drama endet mit Premiere
Patrick Klingelhöfer sichert sich bei der PDC Europe Next Gen seinen ersten Titel. Die Siegesserie von Daniel Klose endet dagegen.
Die PDC Europe Next Gen fand am Wochenende in Sindelfingen statt
Beim nervenaufreibenden 6:5-Erfolg über Paul Krohne profitierte Klingelhöfer von der Nervenschwäche seines Gegners, der gleich sieben Matchdarts vergeben hatte.
Zugleich stoppte er damit die Siegesserie von Daniel Klose, der zuvor 28 Spiele in Folge gewonnen hatte.
Am Samstag hatte Klose noch beim zehnten Turnier erneut triumphiert. Der Bayer gewann das Finale klar mit 6:1 gegen Jannis Barkhausen.
Die Next-Gen-Tour der PDC Europe (alle Turniere im LIVESTREAM bei SPORT1) ist eine Turnierserie für Darts-Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz, die keine Tour Card besitzen und älter als 16 Jahre sind. 2025 geht sie in ihre zweite Saison.