Darts-Drama mit Premieren-Sieg

SPORT1 11.08.2025 • 00:08 Uhr Patrick Klingelhöfer sichert sich bei der PDC Europe Next Gen seinen ersten Titel. Die Siegesserie von Daniel Klose endet dagegen.

Das zweite August-Wochenende der PDC Europe Next Gen in Sindelfingen endete mit einem packenden Finale: Patrick Klingelhöfer sicherte sich beim elften Turnier seinen ersten Titel.

Beim nervenaufreibenden 6:5-Erfolg über Paul Krohne profitierte Klingelhöfer von der Nervenschwäche seines Gegners, der gleich sieben Matchdarts vergeben hatte.

Zugleich stoppte er damit die Siegesserie von Daniel Klose, der zuvor 28 Spiele in Folge gewonnen hatte.

Am Samstag hatte Klose noch beim zehnten Turnier erneut triumphiert. Der Bayer gewann das Finale klar mit 6:1 gegen Jannis Barkhausen.

