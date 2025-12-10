Darts: PDC Europe Next Gen startet wieder - das ist neu

SPORT1 10.12.2025 • 18:35 Uhr Die PDC Next Gen ist für junge Dartsspieler eine riesige Chance. Arno Merk schaffte es von dort sogar zur WM. Nun geht die Serie in die nächste Runde. Es gibt einige Neuheiten.

Gute Nachricht für junge Dartsspieler: Mit der HYLO PDC Europe Next Gen geht eine der wichtigsten Plattformen in die nächste Runde.

Die Nachwuchs- und Amateurserie der PDC Europe hat sich in kurzer Zeit als feste Größe im Darts-Kalender etabliert. Ab dem 10. Dezember 2025 können sich Spieler ihren Season Pass für die neue Spielzeit sichern.

Merk von der Next Gen bis zur Darts-WM 2026

Die PDC Next Gen bietet ambitionierten Spielern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein ohne Tourcard die Möglichkeit, sich auf semiprofessionellem Niveau zu messen und sich für größere Turniere zu qualifizieren.

Auch finanziell öffnet die Turnierserie viele Türen. Insgesamt werden über 100.000 Euro Preisgeld ausgespielt – dazu kommen Boni für besondere Highlights wie 180er oder High Finishes. Jeder Turniersieger erhält ein Preisgeld von 1.500 Euro.

PDC Next Gen wird erweitert

Die kommende Saison soll nun für Erweiterungen genutzt werden. Neben bekannten Austragungsorten wie Hildesheim, Sindelfingen und Kalkar kommt mit Ried im Innkreis auch ein neuer Standort in Österreich hinzu. 16 Turniere an acht Wochenenden stehen auf dem Programm.

Auch beim Ablauf der Turniere wird es Neuheiten geben. Bis zu 384 Teilnehmer können in jeweils mindestens drei Spielen ihr Können zeigen. Für die besten 128 geht es dann in der K.o.-Phase weiter. Es werden gleich mehrere neue Formate wie FA-Cup, Master Out und Double-In Double-Out (DIDO) oder das Fast-Fire-Format „170“ eingeführt.