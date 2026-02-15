Darts: Deutscher setzt unglaublichen Lauf fort

Paul Krohne ist einfach nicht zu stoppen! Der deutsche Darts-Profi hat am Samstag und am Sonntag beide Turniere bei der PDC Next Gen Series gewonnen und ist damit zum geteilten Rekordsieger aufgestiegen.
Deutscher setzt unglaublichen Run fort
Mit den beiden Turniersiegen hat Krohne nun insgesamt viermal bei der PDC Next Gen triumphiert. Das gelang zuvor nur Niko Springer und Daniel Klose.
Darts: Krohne lässt der Konkurrenz keine Chance
Wettbewerbsübergreifend feierte Krohne seinen 31. Sieg in Folge und seinen 48. in Folge im Wunderland Kalkar. Am Samstag spielte er einen Turnieraverage von 93,35 Punkten in der K.o.-Phase. Am Sonntag waren es sogar 95,01 Punkte.
In der Vorwoche hatte Krohne als erster Deutscher in der Geschichte sensationell die Dutch Open im niederländischen Assen gewonnen.
Krohne gewinnt größtes Darts-Turnier der Welt
Beim größten Darts-Turnier der Welt, das seit dem Jahr 1973 ausgetragen wird, traten 4.096 (!) Teilnehmer in der Einzelwertung an. Für den Finaltag qualifizierten sich 128 Spieler, aber keiner konnte Krohne stoppen.
The Next-Gen-Wertung führt Krohne nach vier von 16 Events mit 3.225 Euro Preisgeld an.