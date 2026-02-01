Deutsches Darts-Supertalent holt ersten Titel

Moritz Thienen 01.02.2026 • 22:02 Uhr Darts-Talent Florian Preis holt sich seinen ersten Titel im PDC-Bereich. Der 18-Jährige triumphiert am zweiten Tag der PDC Europe Next Gen.

Erster Titel für eines der größten deutschen Darts-Talente! Florian Preis hat am zweiten Tag der PDC Europe Next Gen (alle Spiele LIVE im Stream auf SPORT1.de) den Sieg errungen.

Im Finale schlug der erst 18-Jährige seinen Gegner Finn Behrens mit 6:2 in Legs. Neben den beiden hatten mit Kevin Jußen und Kilian Hohnstedt zwei weitere hochtalentierte Youngster im Halbfinale gestanden.

Schon in der neuen Ligaphase zum Start des Tages zeigte Preis, dass er viel vorhatte. Er gab dort nur ein einziges Leg ab. Gegen Julian Beil musste er auf dem Weg ins Finale in den Decider. Alle anderen Matches, so auch das Halbfinale gegen Kevin Jußen (5:1), gewann er souverän.

Im Finale ließ er dann nichts anbrennen. Mit einem spektakulären 11-Darter holte er sich seinen ersten Titel im PDC-Bereich. Preis hatte schon bei der WDF-Junioren-WM für Aufsehen gesorgt, als er das Finale erreicht hatte. Auch in der Q-School hatte er bisweilen überzeugt, konnte sich aber keine Tour Card sichern.

PDC Next Gen: Klose holte Titel an Tag eins

Am ersten Tag der PDC Europe Next Gen hatte sich mit Daniel Klose ein weiteres bekanntes Gesicht den Titel geschnappt.

Im Finale des Single-K.o.-Turniers am Samstag schlug Klose Jaimy van de Weerd mit 6:1 und sicherte sich so seinen bereits vierten Titel auf der Next-Gen-Tour.