Darts: Starker deutscher Auftakt in die Q-School

Niklas Trettin 05.01.2026 • 20:14 Uhr Der erste Tag der Q-School 2026 ist geschafft. Aus deutscher Sicht können sechs Darts-Spieler mehr als zufrieden sein.

Gleich sechs deutsche Darts-Spieler haben sich neben zehn weiteren Startern am ersten Tag der European Q-School 2026 für die Final Stage qualifiziert: Arno Merk, Paul Krohne, Florian Preis, Pascal Rupprecht, Daniel Klose und Marvin Kraft.

Besonders Merk wusste nachhaltig zu überzeugen. Der 33-Jährige hatte bereits bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht, wo er erst in der dritten Runde am dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen gescheitert war. Diesmal feierte Merk souveräne Siege gegen Claudio Dolcetti (5:3), Jaimy van de Weerd (5:2), Raoul Hendriks (5:1) und David Jeske (5:0).

Im Finale des international besetzten Turniers im Wunderland Kalkar setzte sich Merk schließlich mit 5:3 gegen seinen Landsmann Michael Hurtz durch. Dabei spielte er einen Average von etwas mehr als 90 Punkten. Die Final Stage, in der über die Vergabe der Tourkarten entschieden wird, findet vom 8. bis 11. Januar statt.

Dort steigen mit Florian Hempel, Michael Unterbuchner und Jannis Barkhausen drei weitere deutsche Spieler ein.

Darts: Beaton verpasst Final Stage vorerst

Weniger erfolgreich verlief der Auftakt hingegen für Steve Beaton, der in der PDC UK Q-School an den Start ging. Der 61-Jährige profitierte zunächst von einem Freilos in der ersten Runde und behauptete sich anschließend gegen Mat Caste (5:3), Tommy Morris (5:0) und Lee Evans (5:3).

In der Runde der letzten 32, in der der direkte Einzug in die Final Stage möglich gewesen wäre, war für den Routinier aber Schluss. Beaton unterlag Shane McGuirk knapp mit 4:5. Der BDO-Weltmeister von 1996 muss bei seinem Comeback nun an den kommenden beiden Tagen eine neue Chance ergreifen. In der Punkterangliste, über die man sich ebenfalls für die finalen Tage qualifizieren kann, ist der Engländer aber aktuell gut dabei.