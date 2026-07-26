Darts: Nächster Premierensieger bei der PDC Next Gen - ein Münchner macht's!

Liam Maendl-Lawrance hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Turnier bei der PDC Europe Next Gen gewonnen.
Nächster Premierensieger bei Next Gen
Liam Maendl-Lawrance gewinnt erstmals bei der PDC Europe Next Gen. Der Münchner siegt im anspruchsvollen Modus Double-In/Double-Out.
Liam Maendl-Lawrance hat erstmals bei der PDC Next Gen gewonnen
© IMAGO/Pro Sports Images
Der Münchner setzte sich im rein deutschen Finale gegen Kimi Seemann mit 6:3 in Legs durch.
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Darts: Maendl-Lawrance siegt im anspruchsvollen Modus
Damit folgt Maendl-Lawrance auf Mika Donnevert, der am Samstag ebenfalls zum ersten Mal bei der PDC Next Gen triumphiert hatte.
Am Sonntag wurde im anspruchsvollen Modus Double-In/Double-Out gespielt. Im Finale spielte Maendl-Lawrance 80,31 Punkte. Seemann kam auf 75,89 Punkte.
In der PDC Europe Next Gen Order of Merit klettert Maendl-Lawrance auf Platz 5. Angeführt wird das Ranking vom Deutsch-Niederländer Jaimy van de Weerd.
Weiter geht es am 8. und 9. August in Sindelfingen. Dann wird in den Modi „FA Cup“ und „170“ gespielt.