Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
TOUR DE FRANCE
DARTS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
PDC Next Gen>

Darts PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim heute im Livestream bei SPORT1

PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim

Die PDC Next Gen spielt auch am Sonntag in Hildesheim. Wer folgt auf Mika Donnevert, der am Samstag gewinnen konnte? So können Sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.
Luke Littler bekommt beim World Cup of Darts in Frankfurt ein ganz besonderes Geschenk überreicht. Ein Darts-Fan aus der SPORT1-Community hat dem Weltmeister einen XXL-Holzpfeil geschnitzt - inklusive aller Details.
SPORT1
Die PDC Next Gen spielt auch am Sonntag in Hildesheim. Wer folgt auf Mika Donnevert, der am Samstag gewinnen konnte? So können Sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Das zwölfte Event der PDC Next Gen findet in Hildesheim statt. Diese Serie richtet sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard. Bei jedem Turnier werden Preisgelder in Höhe von 8.450 Euro vergeben.

Am Samstag gewann erstmals Mika Donnevert. Er wurde zum jüngsten Champion in der Geschichte der PDC Next Gen. Jaimy van de Weerd unterlag Donnevert im Finale (1:6), führt aber weiter die „Main Oder of Merit“ an. SPORT1 überträgt das Turnier live im Stream. Los geht es um 14:30 Uhr.

Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Hildesheim im Stream

Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Am Sonntag wird das Turnier im Modus Double-In/Double-Out ausgetragen.

Über die Main Order of Merit qualifizieren sich am Ende die besten 16 Spieler für die PDC Europe Super League. In die Wertung fließen nicht nur die Preisgelder der einzelnen Turniere ein, sondern auch Zusatzpunkte für starke Leistungen wie Shortlegs, High Scores und High Finishes. 

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite