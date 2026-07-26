Darts PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim heute im Livestream bei SPORT1

Das zwölfte Event der PDC Next Gen findet in Hildesheim statt. Diese Serie richtet sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard. Bei jedem Turnier werden Preisgelder in Höhe von 8.450 Euro vergeben.
PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim
Am Samstag gewann erstmals Mika Donnevert. Er wurde zum jüngsten Champion in der Geschichte der PDC Next Gen. Jaimy van de Weerd unterlag Donnevert im Finale (1:6), führt aber weiter die „Main Oder of Merit“ an. SPORT1 überträgt das Turnier live im Stream. Los geht es um 14:30 Uhr.
Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Hildesheim im Stream
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Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Am Sonntag wird das Turnier im Modus Double-In/Double-Out ausgetragen.
Über die Main Order of Merit qualifizieren sich am Ende die besten 16 Spieler für die PDC Europe Super League. In die Wertung fließen nicht nur die Preisgelder der einzelnen Turniere ein, sondern auch Zusatzpunkte für starke Leistungen wie Shortlegs, High Scores und High Finishes.