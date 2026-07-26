Darts PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim heute im Livestream bei SPORT1

SPORT1 26.07.2026 • 10:00 Uhr Die PDC Next Gen spielt auch am Sonntag in Hildesheim. Wer folgt auf Mika Donnevert, der am Samstag gewinnen konnte? So können Sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Das zwölfte Event der PDC Next Gen findet in Hildesheim statt. Diese Serie richtet sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard. Bei jedem Turnier werden Preisgelder in Höhe von 8.450 Euro vergeben.

Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Hildesheim im Stream

Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Am Sonntag wird das Turnier im Modus Double-In/Double-Out ausgetragen.