Seltener Moment! Daniel Klose wirft 9-Darter im Finale

Stefan Junold 08.08.2026 • 21:23 Uhr Besonderer Moment auf der PDC Europe Next Gen: Daniel Klose wirft das perfekte Leg.

Daniel Klose sorgt bei der PDC Europe Next Gen (alle Turniere im Livestream bei SPORT1) weiter für Furore. Im Finale des 13. Turniers der Saison in Sindelfingen warf der 46-Jährige einen 9-Darter.

Klose brachte die 501 Punkte im dritten Leg beim 6:2-Sieg gegen Lenny Schlüter mit Aufnahmen von 180, 177 und 144 Punkten auf Null.

„Das war mein erster offizieller 9-Darter. Geil, ich stehe in den Geschichtsbüchern“, freute sich Klose im Anschluss an das Match. Es war insgesamt erst das zweite perfekte Leg in der Geschichte der Next Gen, allerdings das erste im Stream. Den ersten 9-Darter hatte Niko Springer im März 2024 in Eisenstadt geworfen.

Klose räumt bei Next Gen ab

Für Klose war es bereits der vierte Titel in der laufenden Saison und sein siebter insgesamt auf der Nachwuchsserie der PDC Europe. Damit übernahm der Franke auch die Führung in der Geldrangliste. Dem Sieger der Super League, dem Finalturnier der Next Gen (10.-13. November LIVE im TV auf SPORT1), winkt ein Startplatz bei der Darts-WM 2027.