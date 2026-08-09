PDC Europe Next Gen: Jaimy van de Weerd gewinnt zweiten Titel

Alina Heidenreich 09.08.2026 • 20:53 Uhr Jaimy van de Weerd gewinnt sein zweites Event in der laufenden Next-Gen-Saison. Mit diesem Erfolg übernimmt er auch die Tabellenführung.

Jaimy van de Weerd hat sein zweites Event in der laufenden Saison der PDC Europe Next Gen gewonnen. Der 28-Jährige bezwang am Sonntag in Sindelfingen im Finale Lenny Schlüter mit 11:7 in Legs, obwohl er zwischenzeitlich mit 5:7 in Rückstand lag.

Mit dem Triumph am Sonntag übernahm er zugleich die Führung in der Rangliste der Nachwuchsserie und schrieb somit ein neues Kapitel seiner persönlichen Erfolgsgeschichte.

Dabei erwischte sein Gegner, Lenny Schlüter, den besseren Start. Schlüter dominierte die ersten beiden Legs und setzte van de Weerd früh unter Druck. Doch der 28-Jährige fand immer besser ins Match und konnte zwischenzeitlich sogar die Führung übernehmen.

Schlüter zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und sorgte mit einem 170er-Checkout für Aufsehen. Van de Weerd ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und zog so richtig an, nachdem er 5:7 zurückgelegen hatte. Der Deutsch-Niederländer gewann alle darauffolgenden Legs und sicherte sich den Sieg bei Turnier 14.

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Van de Weerd springt auf Platz eins in der Tabelle

„Ich spiele die erste Saison. Dafür ist es grandios. Ich hätte niemals träumen dürfen, hier so gut zu spielen. Ich greife diese Saison zum ersten Mal richtig an und ich glaube, das zahlt sich richtig gut aus“, sagte der Sieger. „Das, was ich dem Sport gebe, bekomme ich wieder.“

Gespielt wurde „Best of 11 Legs“ in einem 170er-Modus. Dabei müssen die Spieler 170 statt 501 Punkte auf Null spielen. Ein intensiver Spielmodus, der den Spielern viel Konzentration abverlangt. Am Ende behielt van de Weerd die Nerven und sicherte sich seinen zweiten Next-Gen-Sieg. Er übernahm wieder die Führung in der Rangliste.