Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens hat seine gute Form auch am Sonntag bestätigt und ist bis ins Halbfinale der Players Championship Finals vorgestoßen.

Zuvor hatte Clemens im englischen Minehead den Weltranglisten-36. Luke Woodhouse (England) auch dank einer starken Doppelquote von 44 Prozent mit 10:7 bezwungen und damit das Halbfinalticket gelöst. Bereits früh im Spiel führte der Saarwellinger dabei mit zwei Legs Vorsprung und gab seine Führung in der Folge nicht mehr aus der Hand.

Clemens war der letzte Deutsche im Feld des mit 600.000 Pfund dotierten Turniers, das als Generalprobe für die kommende WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) gilt. Ricardo Pietreczko war in Runde zwei gescheitert, Martin Schindler und Daniel Klose bereits in Runde eins.