Beide Spieler taten sich teilweise schwer in der Partie. Allerdings checkte die deutsche Nummer eins gegen Ende des Spiels 160 Punkte zum 9:7. Im letzten Leg konnte Clemens über das Bulls-Eye den Halbfinaleinzug perfekt machen.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Der Deutsche spielte einen Average von 98,75 Punkten und erreichte eine Doppelquote von rund 43 Prozent. „Woody“ scheiterte hingegen oft auf den Doppeln. Er erreichte lediglich eine Quote von 29 Prozent und einen 3-Dart-Schnitt von 91,41.

Players Championship Finals: Clemens trifft auf van Gerwen

Clemens ist der letzte Deutsche im Feld des mit 600.000 Pfund dotierten Turniers, das als Generalprobe für die kommende WM in London (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) gilt. Ricardo Pietreczko war in Runde zwei gescheitert, Martin Schindler und Daniel Klose bereits in Runde eins.