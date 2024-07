Überraschende Wende bei Dirk van Duijvenbode? Am 12. Juli hatte der Darts-Star in einem Interview noch bekannt gegeben, dass er seine Karriere vorerst auf Eis legen werde . Grund dafür sei eine Schulterverletzung, unter der der Niederländer seit langer Zeit leide und die seine Leistungen negativ beeinflussen würden.

Nun taucht sein Name aber plötzlich auf der Meldeliste für die Players Championship 15 bis 17 auf, die vom 31. Juli bis 2. August in der Marshall Arena in Milton Keynes stattfinden werden.

Van Duijvenbode plagen Schulterschmerzen

Wie Dirk van Duijvenbode Mitte Juli im Interview bekanntgab, liegen bei dem 32-Jährigen Nervenschädigungen in der Schulter vor. „Nervenschäden können zwei bis drei Jahre in der Heilung dauern, also muss ich mich in Geduld üben und arbeite immer noch hart an meiner Genesung“, hatte van Duijvenbode erst vor Kurzem bei Toto Dart Kings gesagt.