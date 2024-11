Die Players Championship Finals stehen vor der Tür. Vom 22. bis 24. November kämpfen 64 Darts-Spieler um den Sieg im englischen Minehead. So können Sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Wer wird der Nachfolger von Luke Humphries bei den Players Championship Finals? Bis Sonntag findet in der Butlin‘s Minehead Arena die 17. Auflage dieses Turniers statt.

Beim Finalturnier der Players Championship-Serie treten insgesamt 64 Spieler gegeneinander an, die sich über eine eigene Rangliste, die Players Championship Order of Merit, qualifiziert haben. Das Turnier, das bereits zum zwölften Mal in Minehead ausgetragen wird, gilt als Generalprobe für die ab 15. Dezember beginnende WM im Londoner Alexandra Palace.