SPORT1 29.10.2025 • 11:44 Uhr Mit den Turnieren in Wigan stehen die letzten beiden Stationen der Players-Championship-Serie an. Es geht um die letzten beiden Tickets für die Players Championship Finals.

Zwei Turniere und zwei Tickets: In Wigan geht es bei den Darts Players Championship 33 und 34 am Mittwoch und Donnerstag um die letzte Chance auf die Teilnahme an den Players Championship Finals.

Nicht mit dabei sein wird Michael van Gerwen, der seine Teilnahme abgesagt hat. „Ich musste eine Entscheidung treffen, und das hier ist die richtige für mich und meine Familie“, sagte der Niederländer.

Dafür ist überraschend Luke Littler am Start. Der Weltmeister hatte bereits einige Pro-Tour-Wochenenden ausgelassen. Bei Luke Humphries und Peter Wright wird es ebenfalls spannend, zumal sich Humphries als Erster der PDC Order of Merit keine Rückschläge leisten kann.

Hier können Sie die Players Championship 33 heute live verfolgen

TV: -

- Stream: PDC TV

PDC TV Ticker: -

Gerwyn Price, Damon Heta und Ross Smith führen die Pro Tour Order of Merit an. Das Trio ist auch in Wigan am Start.