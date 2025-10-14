SPORT1 14.10.2025 • 10:14 Uhr Am Dienstag ist es Zeit für die Players Championship 31 in Wigan. Hier erfahren Sie, wo Sie das Darts-Turnier live verfolgen können!

Die Darts Players Championship neigt sich langsam dem Ende zu. Am heutigen Dienstag (ab 13 Uhr) findet in Wigan das 31. Turnier dieser Championship-Reihe statt.

Mit von der Partie sind unter anderem wieder Luke Littler und Luke Humphries. Insgesamt nehmen elf Deutsche an dem Event in England teil. Dazu gehören Martin Schindler, Max Hopp, Ricardo Pietreczko und Niko Springer. Sie kämpfen um wichtige Punkte in der Order of Merit, bevor es Ende Oktober in den Endspurt geht.

Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute LIVE im Stream!

Für viele Spieler wird es langsam brenzlig. Denn nur die besten 64 Spieler der Players-Championship-Rangliste können an den Players-Championship-Finals teilnehmen. Derzeit sind Schindler, Springer und Pietreczko auf einem guten Weg, ihren Platz zu behalten.

Anders sieht es bei Max Hopp und Dominik Grüllich aus. Für sie heißt es: konstant bleiben. Denn das Blatt kann sich schnell wenden. Erst vor drei Turnieren sah es für Grüllich noch nach einer sicheren Qualifikation aus.

Players Championship 31: Das Preisgeld