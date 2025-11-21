SPORT1 21.11.2025 • 10:30 Uhr Mit den Players Championship Finals steht auch die Generalprobe vor der Darts-WM an. Vier Deutsche kämpfen mit um den prestigeträchtigen Titel.

Insgesamt 64 Spieler sind beim Turnier in Minehead vertreten und konnten sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifizieren. Dafür fanden über das Jahr 2025 verteilt 34 Events statt. Mit dabei sind unter anderem auch vier deutsche Darts-Stars.

In Runde eins trifft in der frühen Session Ricardo Pietreczko auf William O’Connor. Ursprünglich hätte mit Niko Springer auch ein weiterer Deutscher an den Start gehen sollen, doch der Mainzer musste seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen.

Darts: So sehen Sie die Players Championship Finals heute live:

TV: -

- Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am späteren Abend steigt dann auch die deutsche Nummer eins ins Turnier ein. Martin Schindler bekommt es mit dem Weltmeister von 2023, Michael Smith, zu tun.

Neben Schindler sind in der späten Session auch Gabriel Clemens und Max Hopp vertreten, die vor Duellen mit Josh Rock und Gerwyn Price stehen. Die Runden zwei und drei folgen am Samstag, ehe am Sonntag der Finaltag vom Viertelfinale bis zum Finale ausgetragen wird.

Kommt es zur Neuauflage der Darts-Giganten?

2024 duellierten sich die beiden Führenden der Weltrangliste, Luke Humphries und Luke Littler, im Finale. Am Ende feierte Humphries den bis dato siebten großen Erfolg seiner Karriere und sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 120.000 Pfund. Auch in diesem Jahr winkt dem Sieger das stattliche Preisgeld von umgerechnet rund 136.000 Euro.