Drei Wochen vor der Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) steigt die große Generalprobe für das Highlight des Jahres. Vom 21. bis 23. November findet die 18. Auflage der Players Championship Finals in der Butlin’s Minehead Arena statt.
Generalprobe vor der Darts-WM
Insgesamt 64 Spieler sind beim Turnier in Minehead vertreten und konnten sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifizieren. Dafür fanden über das Jahr 2025 verteilt 34 Events statt. Mit dabei sind unter anderem auch vier deutsche Darts-Stars.
In Runde eins trifft in der frühen Session Ricardo Pietreczko auf William O’Connor. Ursprünglich hätte mit Niko Springer auch ein weiterer Deutscher an den Start gehen sollen, doch der Mainzer musste seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen.
Darts: So sehen Sie die Players Championship Finals heute live:
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Am späteren Abend steigt dann auch die deutsche Nummer eins ins Turnier ein. Martin Schindler bekommt es mit dem Weltmeister von 2023, Michael Smith, zu tun.
Neben Schindler sind in der späten Session auch Gabriel Clemens und Max Hopp vertreten, die vor Duellen mit Josh Rock und Gerwyn Price stehen. Die Runden zwei und drei folgen am Samstag, ehe am Sonntag der Finaltag vom Viertelfinale bis zum Finale ausgetragen wird.
Kommt es zur Neuauflage der Darts-Giganten?
2024 duellierten sich die beiden Führenden der Weltrangliste, Luke Humphries und Luke Littler, im Finale. Am Ende feierte Humphries den bis dato siebten großen Erfolg seiner Karriere und sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 120.000 Pfund. Auch in diesem Jahr winkt dem Sieger das stattliche Preisgeld von umgerechnet rund 136.000 Euro.
Vor dem Finale am Sonntag findet auch das Endspiel der Junioren-WM zwischen Beau Greaves und dem jüngsten Europameister der Geschichte, Gian van Veen, statt.